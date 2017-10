Ngăn bước M.U

Aston Villa và M.U sẽ gặp nhau vào cuối tháng 2 trong trận chung kết Carling Cup trên sân Wembley. Nhưng vào rạng sáng thứ năm, hai đội sẽ so tài trước tại sân Villa Park trong khuôn khổ Premier League.

Cả hai đội đều không coi đây là màn tập dượt cho trận chung kết Carling Cup mà coi nó là trận đấu then chốt cho cả mùa giải. Với M.U họ phải thắng để tiếp tục so kè với Chelsea trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vô địch. Còn Aston Villa, họ cần 3 điểm để bứt phá trong cuộc đua giành vé dự Champions League cùng Liverpool, Man City và Tottenham.

Trận lượt đi hồi giữa tháng 12 năm ngoái, Aston Villa là đội đã thắng M.U 1-0 ngay tại sân Old Trafford với bàn thắng duy nhất của Gabriel Agbonlahor. Cho đến giờ, Aston Villa là đội duy nhất đánh bại M.U tại “nhà hát của giấc mơ”. Nguyên nhân chính khiến M.U thua Aston Villa hai tháng trước là do thủng hàng thủ khi Rio Ferdinand, O’Shea chấn thương, Vidic chưa hoàn toàn bình phục. Vì thiếu các trung vệ có tầm vóc, khung thành M.U đã bị chao đảo trước các đợt tấn công trên không của Aston Villa.

Trận đấu tới đây, tình hình cũng không hứa hẹn sáng sủa hơn vì Rio Ferdinand đang trong thời gian phục vụ án treo giò 4 trận, Vidic và O’Shea làm bạn với chấn thương. Để chiến thắng, M.U sẽ phải dựa vào sự sắc sảo hàng công và sự may mắn, những thứ mà M.U đang có. Hàng công họ có Rooney đang đạt phong độ tốt với 7 bàn trong 4 trận gần đây. May mắn cũng đứng về phía M.U khi trong 2 trận vừa qua, 4/8 bàn của họ là do đối phương đá phản lưới nhà.

Về phía Aston Villa, họ đã trải qua thời điểm khó khăn nhất hồi cuối năm ngoái. Giờ sự ổn định đã trở lại với Aston Villa với chuỗi 8 trận bất bại và không thủng lưới trong 3 trận gần đây. Họ đủ sức làm khó cho M.U. Dự đoán: Hòa 1-1.

Nhật Minh