Ngày cuối cùng ngất ngây

Trận chung kết hấp dẫn trên sân Olympic đã khép lại một mùa hè bóng đá không thể quên. Ngày cuối cùng tại Kiev thật sôi động.

Buổi sáng hôm qua, tôi lại xuống trung tâm Kiev. Trên quảng trường Độc Lập, đại lộ Khreschatyk, gió thổi bay những bông kim tuyến lấp lánh trong nắng mai. Vào đêm hôm trước, khoảng 80.000 người đã hội tụ về đây trong buổi biểu diễn từ thiện với chủ đề chống HIV/AIDS của danh ca Elton John, ban nhạc Queen cùng ca sĩ Adam Lambert của Mỹ. Suốt hơn hai tiếng đồng hồ, người yêu bóng đá và yêu âm nhạc đã được chìm đắm trong những giai điệu từ mượt mà đến sôi động. Bên phím dương cầm, Elton John hát: “It's a human sign/When things go wrong...”. Những ca từ và giai điệu trong bất tử khúc Sacrifice vang lên, bên dưới là một đám đông chuyển động nhẹ nhàng, giữa lúc xúc cảm trào dâng mãnh liệt. Tôi thì gần như tê dại đi vì xúc động, một Sacrifice mà tôi mê đắm ngày nào, giờ đang được Elton John hát lên giữa nơi chốn đông vui này, với nhiều nhấn nhá, phá cách chứ không chỉn chu như bản trong phòng thu. Người hiệp sĩ Anh đã gần 70 rồi đấy, nhưng giọng ca thì vẫn mạnh mẽ và đầy cảm xúc, như ngày nào.

Và còn đặc biệt hơn nữa, khi ban nhạc rock huyền thoại Queen - với tay trống Roger Taylor và cây ghi ta Brian May - tấu lên những ca khúc bất hủ của mình. Giọng ca chính Freddie Mercury đã qua đời hơn 20 năm trước vì AIDS, để hôm nay, những đồng đội của anh đang hát về cuộc chiến chống căn bệnh này. Cũng đã ở tuổi ngoại lục tuần, nhưng cả Taylor lẫn May vẫn là chính họ của nhiều năm về trước, với tiếng trống hừng hực và ngón ghi ta huyền ảo. Adam Lambert trong vai trò hát chính các ca khúc của Queen, không làm người ta nguôi nhớ về Mercury tài hoa bạc mệnh, nhưng ca sĩ Mỹ cũng đã khiến đám đông bùng cháy với We will rock you, Radio ga ga, Don't stop me now, Bohemian Rhasody và đặc biệt là We are the champions (Chúng ta là nhà vô địch). Ca khúc này, hát trong ngày trước trận chung kết, có một sức truyền cảm lạ lùng. Cả biển người trên quảng trường Độc Lập và đại lộ Khreschatyk cuồn cuộn. “Chúng ta là nhà vô địch. Các bạn là nhà vô địch”, Brian May đã nói như thế, với người hâm mộ.

Euro 2012 đã đi đến hồi chung cuộc, đội bóng xuất sắc nhất đã trở thành nhà vô địch. Nhưng, để cho mùa hè bóng đá này trở nên rực rỡ nhất, thì khán giả cũng là những nhà vô địch. Họ đã đi từ đầu đến cuối hành trình với một tình yêu cuồng nhiệt, với một sự thủy chung trọn vẹn, không bao giờ hư hao.

Chính Chủ tịch UEFA Michel Platini trong cuộc họp báo hôm 30.6 đã “trao cúp” cho người hâm mộ, đặc biệt là người dân hai nước đồng chủ nhà: “Ba Lan và Ukraine đã đạt được thành tựu đáng tự hào. Người hâm mộ Ba Lan và Ukraine có thể hãnh diện rằng họ là những chủ nhà tuyệt vời”. Ông Platini trước đây thường phàn nàn về công tác chuẩn bị cho Euro, về tệ tăng giá phòng của giới kinh doanh khách sạn, thì giờ đây, khi Euro khép lại, ông đã “hài lòng”.



Các CĐV Tây Ban Nha háo hức trước trận chung kết - Ảnh: Đ.H

Vào hôm qua, trước cuộc đấu giành vinh quang trên sân Olympic, người hâm mộ lại đổ về quảng trường Độc Lập và đại lộ Khreschatyk. Họ đến sớm hơn và đông hơn, dù đêm hôm trước đã không ngủ cùng âm nhạc. Hầu như tất cả người yêu bóng đá và cả những người mới làm quen với môn thể thao này đều đổ về Fan Zone. Sau gần một ngày vui say ngây ngất ở đấy, những người không có vé vào sân thì ở lại đây để xem truyền hình trực tiếp. Ban tổ chức ước tính có đến 70.000 người xem trận chung kết tại Fan Zone này.

Để bảo vệ cho ngày trọng đại, cũng như để bảo toàn một mùa giải Euro không có sự cố (“trouble-free” - lời của ông Platini), hôm qua, chính phủ Ukraine và chính quyền Kiev đã huy động khoảng 8.000 cảnh sát, binh sĩ chìm, nổi. Trực thăng được gắn sẵn vũ khí liên tục tuần tra trên bầu trời. Tại Kiev, đi qua các con phố, có thể thấy một sự hiện diện của lực lượng bảo an lớn chưa từng thấy.

Vào buổi chiều, một dòng người cuồn cuộn đã tuần hành từ Fan Zone đến sân Olympic. Khoảng cách giữa hai nơi này chừng 3 cây số, và dòng người đủ sắc màu, âm thanh vào hôm qua đã rải kín quãng đường đó. Một cuộc tuần hành rực rỡ, sôi động, với người hâm mộ từ khắp thế giới. Người dân Kiev đổ ra hai bên đường, trên cửa sổ nhà cao tầng chào đón, cổ vũ họ. Có mặt trong cuộc vui tưng bừng đó, tôi thấy mình như sống lại với những ngày ở Kharkov, ở Donetsk, ở Warsaw, trong suốt giải đấu vừa qua, với những cuộc tuần hành sôi động trước mỗi trận đấu. Niềm háo hức từ ngày khởi cuộc vẫn vẹn nguyên, và có phần thăng hoa trong ngày chung cuộc. Niềm háo hức đó sẽ biến thành những cảm xúc, những ký ức khó quên.

“Cảm giác được xem một trận chung kết thật tuyệt vời. Cảm giác khi được sống trong không khí xung quanh trận đấu đó thậm chí còn tuyệt vời hơn”, anh Santiago Mendes đến từ Tây Ban Nha tâm sự, trước khi hòa cùng dòng người đủ sắc màu tiến vào đấu trường Olympic.

Đỗ Hùng

(từ Kiev, Ukraine)