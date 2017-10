Ngày đáng quên của các cầu thủ Liverpool

Liverpool kết thúc ngày đáng quên bằng trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Sunderland vào đêm qua 6.2 (giờ VN) tại vòng đấu 25 Premier League.

Một trong những tấm biểu ngữ người hâm mộ phản đối Liverpool - Ảnh: Reuters Ngày hôm qua sẽ không có gì đáng nói nếu 45.000 khán giả trên sân Anfield không thấy bóng dáng của ông Klopp đâu. Nhà cầm quân người Đức không thể đứng bên đường biên dọc để chỉ đạo và chờ cơ hội chạy dọc theo đường biên để ăn mừng bàn thắng.

Klopp được chẩn đoán là đau ruột thừa và nhiều khả năng ông sẽ phải lên bàn mổ. Người chỉ đạo giùm ông trong thời gian này là trợ lý huấn luyện viên, ông Zeljko Buvac.

Đêm qua cũng không có gì đáng quên nếu các cầu thủ giật mình nhìn thấy đoàn người lần lượt rời sân dù trận đấu chưa kết thúc, dù Liverpool đang dẫn ngon lành đối phương Sunderland bằng tỷ số 2-0 với một thế trận lấn lướt. Đó là phút 77!

Ông Buvac làm HLV Liverpool bất đắc dĩ - Ảnh: Reuters Sở dĩ người hâm mộ thành phố cảng tỏ thái độ bất bình bởi ban lãnh đạo đội bóng bất ngờ ra thông báo tăng giá vé cho mỗi trận sân nhà của Liverpool lên đến 77 bảng/vé.

Nhóm fans "Spuon Kop 1896" phản ứng mạnh mẽ cách nói với báo chí: "Liverpool nghĩ rằng họ sẽ kiếm tiền nhiều hơn bao giờ hết từ những người ủng hộ họ ư?".

Rất nhiều biểu ngữ phản đối quyết định tăng giá vé này được treo đầy trên khán đài sân vận động Anfield. Và khi họ đồng loạt đứng lên bỏ về ở phút 77 với thông điệp "77 bảng thì chỉ xem 77 phút", có lẽ ban quản lý câu lạc bộ cần phải suy nghĩ lại.

Firmino là người chơi hay nhất đêm qua - Ảnh: Reuters Dường như tất cả những diễn biến bất thường đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của các cầu thủ trên sân. Dù chơi rất cố gắng nhưng Liverpool vẫn không thể tạo ưu thế về điểm số ở hiệp đấu đầu tiên. Mãi đến phút 59, Firmino mới mở được tỷ số của trận đấu bằng cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của James Milner.

Dường như vị trị cao nhất trên hàng tiền đạo của Liverpool dành sẵn cho Firmino và anh chơi rất xứng đáng với sự tin tưởng của đội bóng. Firmino đã có pha "làm bóng" cực kỳ dễ thương ở phút 70 tạo cơ hội dễ dàng nhất cho Lallana nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Nhưng những khán giả bỏ về ở phút 77 đã khiến các cầu thủ Liverpool hụt hẫng và họ đã phải trả giá cho sự mất tập trung của mình.

Defoe (áo xanh) ghi bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 ở phút 89 - Ảnh: Reuters Chỉ trong vòng 7 phút cuối trận, hàng thủ của đội chủ nhà đã để cho đội bóng xếp áp chót bảng quậy tưng và ghi liên tiếp 2 bàn thắng vào lưới Mignolet để mang đi 1 điểm quý giá từ sân Anfield.

Cuối trận, "HLV bất đắc dĩ" Buvac vẫn còn ngơ ngác không hiểu vì sao đội bóng của ông vuột mất chiến thắng dễ dàng đến vậy. Dẫn trước hai bàn, thế trận vượt trội nhưng Liverpool chứng tỏ mình chưa thể là đội bóng lớn khi đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc đến vậy.

Đội bóng giàu truyền thống và được ủng hộ khủng khiếp từ người hâm mộ như Liverpool đang có nguy cơ mất đi những thứ quý giá hơn nhiều so với những danh hiệu. Có lẽ ban lãnh đạo của đội bóng này phải ngồi lại với nhau. Họ không nên để khán đài vắng đi tiếng hát mạnh mẽ của bài "You'll never walk alone".

Trường Nghi