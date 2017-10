Ngày định mệnh

Mười ngày quan trọng với M.U sẽ kết thúc vào rạng sáng mai khi họ đón tiếp Sunderland trong trận bán kết lượt về Capital One Cup.

M.U (trái) trong trận thua Sunderland 1-2 ở lượt đi tại sân Ánh sáng - Ảnh: AFP

Trong khoảng thời gian đó, “Quỷ đỏ” gần như đã bị loại khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này sau trận thua 1-3 trước Chelsea và nếu như không thể lật ngược được thế cờ trước Sunderland (M.U thua 1-2 ở trận lượt đi) thì các CĐV của M.U cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với một mùa bóng trắng tay.

Thế nên, HLV Moyes sẽ phải tung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ vào trận đấu với Sunderland để hy vọng cứu vãn tình thế. Nhưng với hàng công chắp vá, nhiều khả năng được “làm mới” bằng Kagawa và Hernandez, liệu có thể giúp M.U chinh phục được mành lưới của Sunderland? Hoặc hàng thủ vừa tan tác trước “The Blues” mà lại thiếu 2 trụ cột Vidic, Evra liệu có thể cùng thủ môn De Gea giữ sạch mành lưới nhà?

Đó là 2 câu hỏi không dễ trả lời vào lúc này khi HLV Moyes vừa phải đối mặt với sức ép về thành tích vừa phải chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn nhân sự. Ấy là chưa kể Sunderland chỉ để thua có một lần trong 9 trận đấu gần đây ở mọi giải qua sự tỏa sáng của Johnson, cầu thủ đã trực tiếp lập công hoặc kiến tạo 9 trong 11 bàn thắng gần nhất của Mèo đen”.

Tất nhiên, trước một đối thủ đã bị dồn đến bước đường cùng, Sunderland khó có thể tìm được chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau 46 năm, nhưng một kết quả hòa vẫn đủ để đưa “Mèo đen” vào trận chung kết Capital One Cup mùa này. Đó chính là điều khiến M.U lo lắng nhất bởi Old Trafford giờ đây hầu như không còn là “Nhà hát của những giấc mơ” với họ.

Trần Tôn

