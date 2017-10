Ngày hãi hùng của các đại gia

Phía đội khách, Trezeguet không lập công ở trận này, nhưng kinh nghiệm và những pha di chuyển không bóng khéo léo của cựu tiền đạo tuyển Pháp là vũ khí lợi hại trong các pha phản công của Hercules. Cú đúp của tiền đạo Nelson Valdez đã giúp Hercules quật ngã Barca với tỷ số 2-0. Real Madrid (thi đấu muộn hơn) thắng 1-0 trước Osasuna (Carvalho lập công). Các kết quả khác: Valencia (thắng Racing Santander 1-0) và Atlectico Madrid (thắng Athletic Bilbao 2-1) tạm chia nhau ngôi đầu bảng với cùng 6 điểm.

Ở Serie A, cả AC Milan và AS Roma đều thất thủ trước tân binh Cesena và CLB Cagliari. Với hàng công gồm Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic và Robinho (vào sân thay người) nhưng Milan chơi thiếu gắn kết. Thậm chí, Ibrahomovic còn bỏ lỡ cơ hội khi sút hỏng 1 quả phạt 11m. Do nôn nóng dâng cao, hàng thủ của AC Milan liên tục mắc sai lầm để Bogdani và Giaccherini chớp thời cơ ấn định chiến thắng 2-0 cho Cesena. AS Roma còn thảm bại hơn với trận thua bẽ mặt 1-5 ở Cagliari khi thi đấu thiếu người ở phút 22 (Burdisso nhận thẻ đỏ). ĐKVĐ Inter Milan nhọc nhằn thắng Udinese 2-1 (Lucio và Eto’o ghi bàn). Ở Bundesliga, trận cầu mong đợi giữa Bayern Munich gặp Werder Bremen kết thúc với tỷ số 0-0. Ở Ligue 1, đội đầu bảng Toulouse (thua Saint-Etienne 0-1), trong khi Auxerre và Lyon vẫn chưa vượt qua khủng hoảng phong độ do bị Caen và Valenciennes cầm chân với cùng tỷ số 1-1.

