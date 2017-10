Ngày phán quyết

Các cuộc đua ở Bundesliga càng nảy lửa và kịch tính hơn do 9 cặp đấu sẽ ra sân cùng giờ ở 2 vòng đấu cuối. Cuộc cạnh tranh chức vô địch sẽ nóng hổi do Bayern Munich và Schalke đang bằng điểm nhau (64 điểm). Trong khi đó, cuộc cạnh tranh vị trí thứ 3 và cuộc đua trụ hạng vẫn hấp dẫn không kém do có đến 3-4 đội bóng tham gia tranh đua.

Ở vòng này, “Hùm xám” chỉ đón tiếp Bochum đang khủng hoảng, thì thầy trò HLV F.Magath phải quyết chiến với Werder Bremen. Vì vậy, cuộc đọ sức trên sân Veltins-Arena giữa Schalke và Werder Bremen có thể sẽ quyết định chủ nhân chiếc đĩa bạc Bundesliga năm nay. Bất lợi đang nghiêng về phía “Lữ đoàn xanh” do Werder Bremen đang thăng hoa trong 10 vòng đấu gần đây với 7 trận thắng và chỉ một lần bại trận. Chính HLV Magath cũng đang thực sự lo lắng trước phong độ ấn tượng của đối thủ. “Chúng tôi chắc chắn sẽ gặp trở ngại lớn, khi họ (Werder Bremen) đang chơi quá ấn tượng. Nhưng chúng tôi sẽ khoét sâu vào điểm yếu ở hàng thủ để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch”, HLV Magath thổ lộ trên tờ Bild.

Trên thực tế, ở những trận gần đây, do vắng nhiều trụ cột ở hàng thủ, Bremen phải dùng chiến thuật “công bù thủ” và họ rất thành công (ghi được 15 bàn thắng ở 5 vòng đấu gần đây). Nhưng ở trận này, kế hoạch xuyên thủng hàng thủ của HLV Magath có thể sẽ bị phá sản khi đội chủ nhà đón chào sự trở lại của thủ thành Tim Wiese và hậu vệ Aaron Hunt. Bên cạnh đó, hàng công vốn chơi khá bay bổng của Bremen còn nhận được tin vui với quá trình hồi phục chấn thương khá nhanh của tiền đạo Claudio Pizarro và tiền vệ Mesut Oezil. Hiện Bremen đang đứng thứ 3 với số điểm bằng với Leverkusen (57 điểm), nên đội bóng của HLV T.Schaaf xem đây là trận chung kết của họ trong mùa giải này.

Schalke tiếp đón đội chủ sân Weserstadion với mục tiêu tối thượng: vì tiền. Trước trận đấu này, Ban lãnh đạo của “Lữ đoàn xanh” đã ra một sắc lệnh “phải có 3 điểm” đối với Magath và sau đó giành ngôi vô địch. Bởi trong tình hình tài chính khủng hoảng trầm trọng, việc giành chiếc đĩa bạc Bundesliga sẽ giúp Schalke tránh khỏi nạn chảy máu ngôi sao ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây.

Tây Nguyên