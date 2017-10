Ngày tàn của Juventus

Thua AS Roma 1-2 ngay trên sân nhà trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng qua, Juventus tiếp tục trượt dốc không phanh ở Serie A.

Mặc dù dẫn trước 1-0 ở phút 51 nhờ pha lập công của Del Piero, nhưng cuối cùng Juventus vẫn bại trận sau pha phạm lỗi của Grosso dẫn đến một quả phạt đền (Totti sút thắng) và cú đánh đầu của Riise vượt khỏi tầm với của thủ môn Manninger khi trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ ba vào cuối trận.

Ở trận này, Juventus chào đón sự trở lại của Sissoko sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ tại CAN 2010 nhưng trung vệ Cannavaro phải ngồi trên ghế dự bị còn Trezeguet, Iaquinta, Melo, Camoranesi, Giovinco, Poulsen và Caceres đều vắng mặt vì chấn thương. HLV Ferrara bố trí đội hình xuất phát theo sơ đồ 4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi, Sissoko chơi thấp nhất còn Diego giữ nhiệm vụ hộ công cho cặp tiền đạo Del Piero - Amauri. Sang hiệp 2, khi Candreva được tung vào sân thay thế cho hậu vệ phải Grygera thì Salihamidzic phải lùi về tuyến phòng thủ để cho tân binh vừa kể trên chơi ở tuyến giữa. Rồi sau khi thủ môn Buffon bị truất quyền thi đấu ở phút 83, Del Piero phải rời sân để nhường chỗ cho thủ môn dự bị Manninger, trước khi Paolucci vào sân thay cho Amauri.

Tất cả những sự thay đổi kể trên, dù bất đắc dĩ hay không, đều chẳng những không mang lại hiệu quả mà còn cho thấy sự kém cỏi của HLV Ferrara trong việc điều chỉnh thế trận. Xét toàn cục, Juventus chơi không tồi, nhưng do không có được một cầu thủ thật sự nổi bật để dẫn dắt thế trận cộng với những sai lầm cá nhân nên họ phải trả giá bằng một thất bại.

Tiền vệ Del Piero thừa nhận “Juventus đang hỗn loạn” và anh không biết chắc liệu HLV trưởng và là người đồng đội cũ Ciro Ferrara trong thời gian tới có còn tại vị nữa hay không, vì mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát sau trận thua AS Roma 1-2. (Goal.com)

Nhìn xa hơn, nạn chấn thương được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Juventus trong mùa này. Tuy nhiên, ban lãnh đạo CLB phải là những người chịu trách nhiệm chính trong chuyện này khi họ tỏ ra yếu kém trên thị trường chuyển nhượng và quá chậm trễ trong việc đưa ra quyết sách nhằm thay đổi tình thế. Do đó, chỉ ngay sau chiến thắng hào hùng trước Inter (2-1) hồi đầu tháng 12.2009, Juventus đã trượt dốc không phanh khi thua đến 5 trong 6 trận gần đây nhất, trong đó có đến 3 trận thua liên tục ngay trên sân nhà trước Catania (1-2), AC Milan (0-3) và AS Roma (1-2). Hậu quả của chuỗi thành tích nghèo nàn này là chẳng những Juventus đã mất hết hy vọng trong cuộc đua giành scudetto mà còn bị đánh bật ra khỏi tốp 4.

Ngược lại, đây đã là trận thứ 11 bất bại liên tục của AS Roma ở Serie A nên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng. Với kết quả này, HLV Ranieri của AS Roma đã thực hiện thành công cuộc “báo thù” ngọt ngào với Juventus, đội bóng đã sa thải ông trong mùa trước. Tuy nhiên, ca chấn thương của Toni ngay ở phút thứ 8 (Totti vào thay) đã điểm một vết đen lên trận thắng đầu tiên của AS Roma trước Juventus trên sân đối phương trong gần 9 năm qua.

Trần Tôn