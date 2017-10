Ngày vui gần kề

Cái ngày mà Chelsea trở lại ngai vàng Premier League sau 3 mùa bóng phải sống dưới cái bóng của M.U đang đến rất gần. Với khoảng cách 4 điểm so với “Quỷ đỏ” mà mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc nên trong trường hợp không thể bước lên bục đăng quang vào cuối mùa bóng, “The Blues” chỉ nên tự trách mình chứ không thể đổ lỗi cho số phận.

Thậm chí nếu xét đến lịch thi đấu, người ta cũng không thể tìm ra được bất kỳ lý do nào để tin rằng M.U sẽ san bằng, rồi vượt qua khoảng cách 4 điểm so với Chelsea do mức độ nặng - nhẹ trong 4 trận đấu còn lại của cả hai đội gần như nhau. Chỉ khi nào Chelsea bại trận hoặc kiếm được có 1 điểm trong hai chuyến làm khách trên sân của Tottenham và Liverpool thì M.U mới bảo vệ được ngôi vô địch trong trường hợp họ thắng cả 4 trận còn lại. Cả hai điều kiện này đều khó xảy ra do Chelsea đang có phong độ ổn định, còn M.U thì lại cạn kiệt ý tưởng tấn công từ sự vắng mặt của Rooney vì chấn thương. Ngay cuối tuần này, mọi chuyện sẽ càng rõ ràng hơn nếu như M.U thất bại trong trận derby thành Manchester trước Man.City.

Không phải ngẫu nhiên mà Sir Alex Ferguson đã lên tiếng thừa nhận M.U không còn cơ hội trong cuộc đua giành ngôi vô địch Premier League mùa này. Nếu coi đó là lời nói thật lòng cũng được hay chỉ là đòn tâm lý thì cũng chẳng sai. Bởi rõ ràng Chelsea đã chơi có phần sa sút và thiếu tập trung trong trận đấu với Bolton vào rạng sáng qua, dù cuối cùng họ vẫn thắng 1-0. Dĩ nhiên, “The Blues” vẫn cầm bóng nhiều hơn hẳn và cũng tung ra nhiều cú dứt điểm hơn, nhưng điều quan trọng là hiệu suất ghi bàn kém hẳn do các chân sút của họ không còn chắt chiu từng cơ hội.

Xét cho cùng qua trận đấu này, ông Ancelotti đã có đủ lý do để cảnh báo các học trò không được phép lơ là trong những trận đấu còn lại một khi Chelsea chưa chạm đích. Đó là chưa kể ngoài M.U vẫn còn có Arsenal luôn rình rập ở phía sau và sẵn sàng bứt lên bất kỳ lúc nào do lịch thi đấu của “Các pháo thủ” khá thuận lợi.

Trần Tôn