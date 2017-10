Ngoại hạng Anh Arsenal - Chelsea: Chiến thắng là tất cả

Tình hình nhân sự Arsenal: HLV Arsene Wenger sẽ phải tiếp tục sử dụng Alexis Sanchez trong vai trò mũi nhọn nếu như tiền đạo Olivier Giroud không kịp bình phục chấn thương. Danny Welbeck, Per Mertesacker và Aaron Ramsey đều vắng mặt vì lý do tương tự. Điều khiến HLV Wenger còn lưỡng lự là liệu có bố trí tiền vệ Granit Xhaka trong đội hình xuất phát sau khi anh ghi được 2 bàn trong 2 trận đấu hay không. Chelsea: John Terry chưa thể ra sân do mắt cá chân của anh vẫn chưa bình phục và như vậy, David Luiz sẽ tiếp tục sánh vai với Gary Cahill ở trục phòng ngự trung tâm. Sự trở lại của Kurt Zouma là tín hiệu đáng mừng nhưng HLV Antonio Conte tiết lộ rằng anh sẽ chỉ có thể tham gia tập luyện cùng đội bóng vào tuần tới. Quyết định quan trọng nhất là liệu HLV Conte có bố trí Cesc Fabregas đá thay vị trí của Oscar?