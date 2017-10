Ngoại hạng Anh ngày càng vắng người Anh

Với làn sóng cầu thủ mới đến từ Nam Mỹ, Tây Ban Nha, Đức sau kỳ chuyển nhượng vừa rồi, vai trò của cầu thủ người Anh tại giải Ngoại hạng Anh càng giảm xuống rõ rệt.

Theo các thống kê của hãng kiểm toán Deloitte, trong tổng số hơn 630 triệu bảng các CLB Anh bỏ ra mua sắm cầu thủ thì hơn 90% dùng để mua cầu thủ ngoại. Chỉ có khoảng 60 triệu bảng dùng để mua các cầu thủ có quốc tịch Anh, nhưng đó đều là những cầu thủ dường như đã hết thời như Andy Carroll (đến West Ham) có giá cao nhất chỉ 14 triệu bảng; kế đến là Caulker gia nhập đội tân binh Cardiff từ Tottenham với giá 10 triệu bảng; còn lại đều có giá trị thấp chỉ một vài triệu như Downing đến West Ham; Huddlestone đến Hull hay Shelvey đến Swansea.



HLV Hodgson lo lắng vì ngày càng ít cầu thủ Anh đá chính thường xuyên ở CLB - Ảnh: Daily Mail

Một điều đáng lo nữa là nhiều cầu thủ người Anh từng là trụ cột nay càng dạt khỏi các CLB lớn để tìm đến các CLB nhỏ nhằm có cơ hội được thi đấu vì không thể cạnh tranh lại vị trí với các cầu thủ ngoại. Như tiền vệ Gareth Barry phải chia tay Man.City để đến Everton theo hợp đồng cho mượn, Parker từ Tottenham đến Fulham… Thậm chí ngôi sao cỡ như Rooney cũng không còn giữ vai trò chính ở M.U. Ngoài ra, sự xuất hiện quá nhiều cầu thủ ngoại cũng khiến các tài năng trẻ của bóng đá Anh hết đất sống, phải dạt xuống các CLB hạng thấp hơn theo dạng cho mượn để có điều kiện trui rèn kinh nghiệm. Trừ một vài tài năng trẻ như Cleverley, Welbeck, Wilshere, Walcott hoặc các lão tướng vẫn còn hữu dụng Lampard, Gerrard, Carrick.

Chính vì vậy HLV tuyển Anh, ông Hodgson than thở: “Bóng đá Anh vốn khan hiếm tài năng, giờ trước làn sóng Premier League ngày càng sử dụng cầu thủ ngoại, nên nếu chẳng may một vài tuyển thủ như Rooney, Jones, Chamberlain… bị chấn thương, tôi không thể tìm đâu ra người thay thế”. HLV Hodgson cũng nói là không thể trách các CLB được vì các HLV chịu áp lực về thành tích rất lớn nên phải sử dụng cầu thủ tốt nhất mà họ có trong tay. Vì thế, vấn đề là Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) phải thay đổi tư duy đào tạo cầu thủ có chất lượng hơn, như trước đây HLV Ferguson từng đào tạo lứa Beckham, Scholes, Giggs, Butt và anh em nhà Neville. Hiện theo quy định các CLB phải có ít nhất 30% cầu thủ Anh trong đội hình, nhưng đa số chỉ đóng vai trò dự bị hoặc đá các giải thấp như FA Cup hay Capital One Cup vì khó lấy được suất của những cầu thủ ngoại mới đến như Ozil, Fernandinho, Willian hay Soldado...

Tuyển Anh vì thế vẫn đang đối mặt tương lai mờ mịt ngay trước kỳ World Cup 2014 bởi họ cần phải vượt qua 2 rào cản Moldova và Ukraine sắp tới mới hy vọng có vé chính thức đến VCK.

Giang Lao

