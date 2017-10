Ngoài thống kê về những chiến thắng, Zidane chẳng có gì cho Real

Để khen Zidane, bạn chỉ cần lấy kết quả ra làm luận điểm. Và để khen Zidane, bạn... cũng chỉ có thể căn cứ vào kết quả mà thôi. Đơn giản, thứ ông mang đến trên ghế huấn luyện của đội bóng là điều gì đó không thuộc về chuyên môn.

Đó là khẳng định của The New York Times trước trận Siêu kinh điển đêm 3.12. Tờ báo Mỹ đã so sánh trường hợp giữa Zidane hiện tại và người tiền nhiệm Rafael Benitez.

Tháng 11.2015, Rafa đã có 11 trận đấu trên sân nhà Bernabeu, với 7 chiến thắng, 1 thua và 3 hòa. Khi ấy, xung quanh Rafa đã là sự hồ nghi. Đội trưởng Sergio Ramos nhận xét rằng có điều gì đó thiếu thiếu ở huấn luyện viên của mình, kiểu như “mối liên hệ” giữa phương pháp quản lý và cách thức biến những ngôi sao ở Real thành một tập thể ngon lành.

Không ai biết Rafa thực sự thiếu gì, chỉ rõ ràng là ông lúc nào cũng có thể bị sa thải. Florentino Perez không nói vậy. Trong cuộc họp trước trận Siêu kinh điển năm ấy, vị chủ tịch này đảm bảo vị trí cho Rafa. Ông bảo rằng Rafa toàn quyền quyết định đội hình, nhưng, cá nhân Perez thấy James Rodriguez là người nên được đá chính.

Rafa không phải không biết Casemiro mới là nhân vật ông cần ở trận Siêu kinh điển (và nhiều trận khác nữa). Tuy nhiên dù “tự do lựa chọn đội hình”, tốt hơn hết nên để James đá chính để Perez “thích”. Rốt cục, James hiện diện thay Casemiro, và Real thua Barca 0-4. Sau đó 6 tuần, Rafa chính thức bị sa thải.

Mẩu chuyện trên sẽ không tái lập với Zidane trong trận Siêu kinh điển năm nay, theo The New York Times. Zizou đã có danh hiệu Champions League cùng Real, hiện tại đang đưa đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng – hơn Barca 6 điểm, và không hề có cuộc gặp mặt định mệnh nào như tư thế của Rafa năm 2015, bởi tỷ lệ chiến thắng của Zidane lên đến 81,8%.

Nhưng ngoài thống kê ra, Zidane có gì? Thẳng thắn mà nói, Zizou không sáng tạo như Pep Guardiola, không sắc sảo như Jose Mourinho, không truyền cảm hứng như Jurgen Klopp, không “ngọt ngào” như Carlo Ancelotti, cũng chẳng có thâm niên và kinh nghiệm nhiều trên ghế huấn luyện.

Cái Zizou có chính là vị thế ngôi sao, gần như là huyền thoại trong lịch sử Real dù chỉ cống hiến 5 năm cho đội bóng này. Một chi tiết nhỏ: Trong 18 tháng tại Real Madrid B, Castilla, cả đội đi đá sân khách bằng máy bay, trong khi trước đó luôn phải đi xe buýt.

Trong mắt Perez, Zidane, tác giả của cú volley thần sâu trong trận chung kết Champions League 2002 gặp Leverkusen, phải là một biểu tượng đưa câu lạc bộ đi lên như kiểu Pep Guardiola đã làm với Barcelona vậy.

Nhưng Zizou không thể làm một “cuộc cách mạng tiki-taka” như Pep. Nói trắng ra, thay đổi rõ ràng của huấn luyện viên người Pháp là các bài tập thể lực lấy cảm hứng từ Gerard Houllier, Marcelo Lippi, những điều đã quá lỗi thời. Tháng trước, HLV Jorge Jesus của Sporting trong cuộc họp báo trận gặp Real đã khen Real của Zidane “có những điểm thú vị trong chiến thuật”. Nhưng khi được hỏi đó là gì, Jesus không nói.

Có thể, Jesus không biết nói gì chăng? Đâu có gì lạ, vì chính tiền vệ Isco của Real cũng chỉ khen Zidane có tác động lên tinh thần thi đấu, trong khi Ronaldo nói rằng Zidane cho anh “lòng cảm kích”. Không một yếu tố chuyên môn nào cả.

Thế nên, nếu khẳng định Real chỉ là một tập thể của những cá nhân như Ronaldo, Gareth Bale... cũng đúng. Đơn giản vì điều quý giá nhất Zidane mang lại cho Florentino Perez không phải là chuyên môn. Đó là uy tín. Đôi khi tại Santiago Bernabeu, uy tín có thể giải quyết mọi vấn đề. Cả Jose Mourinho, Rafa Benitez và thậm chí Ancelotti – chủ nhân cú Decima, đều cầm quân giỏi hơn Zidane, nhưng không thể được đảm bảo tương lai, vì họ không có được cái uy tín của Zidane ở Real.

