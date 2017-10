Ngôi sao trẻ Kylian Mbappe của U.20 Pháp: Không đi World Cup vì tiến bộ quá nhanh

Danh sách tuyển U.20 Pháp: - Thủ môn: Paul Bernardoni (CLB Bordeaux), Quentin Braat (Nantes), Alban Lafont (Toulouse). - Hậu vệ: Olivier Boscagli (Nice), Issa Diop (Toulouse), Enock Kouateng (Nantes), Clement Michelin (Toulouse), Jerome Onguene (Stuttgart), Ronael Pierre-Gabriel (Saint-Etienne), Yoan Severin (Zulte Waregem). - Tiền vệ: Jeando Fuchs (Sochaux), Amine Harit (Nantes), Christopher Nkunku (PSG), Denis Will Poha (Rennes), Ibrahima Sissoko (Brest), Lucas Tousart (Lyon). - Tiền đạo: Jean-Kevin Augustin (PSG), Ludovic Blas (Guingamp), Allan Saint-Maximin (SC Bastia), Martin Terrier (Lille), Marcus Thuram (Sochaux). Danh sách tuyển U.20 Honduras - Thủ môn: Javier Delgado (CLB Honduras Progreso), Michael Perello (Honduras Marathon), Henry Mashburn (Weston Fury). - Hậu vệ: Kenneth Hernandez (Honduras Victoria), Dylan Andrade (Honduras Platense), Wesly Decas (Atletico Independiente), Denil Maldonado (Motagua), Jalex Sanchez (Real Espana), Ricky Zapata (Real Sociedad), Jose Garcia (Victoria). - Tiền vệ: Jorge Alvarez (Olimpia), Jose Quiroz (Real Espana), Carlos Pineda (Olimpia), Jose Reyes (Olimpia), Sendel Cruz (Juticalpa), Erick Arias (Atletico Independiente), Foslyn Grant (Motagua). - Tiền đạo: Mario Flores (Real Sociedad), Byron Rodriguez (Parrillas One), Darixon Vuelto (Tenerife), Douglas Martinez (New York Red Bulls II).