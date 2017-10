Người Anh hết đất chơi bóng

Tính trung bình mỗi CLB Anh tại Premier League có 17 cầu thủ nước ngoài. Không chỉ ở Premier League, cầu thủ nước ngoài còn tràn ngập tại các giải hạng dưới. Tỷ lệ cầu thủ nước ngoài tại Championship là 48%, cao hơn cả các giải hàng đầu của Pháp, Đức, Ý hay Tây Ban Nha. Con số này rất đáng lo vì nó cho thấy các tài năng Anh không có chỗ để chơi bóng ngay tại “sân nhà”.

Điều này lý giải vì sao đội tuyển Anh không thành công trong các giải đấu lớn do họ thiếu những tài năng. Trong khi đó, những đội thành công tại World Cup 2010 là những đội khống chế tốt tỷ lệ cầu thủ nước ngoài tại giải nội địa. Tây Ban Nha chỉ có 34,5% cầu thủ nước ngoài tại Primera Liga (trung bình 8 cầu thủ ngoại/CLB) trong khi giải hạng nhì Segunda (nguồn cung cầu thủ chính cho Liga), tỷ lệ cầu thủ ngoại chỉ là 11% (khoảng 2 cầu thủ ngoại/CLB). Nhờ vậy, HLV Vicente Del Bosque dễ dàng chọn được những cầu thủ ông cần dự World Cup.

Tại Bồ Đào Nha, trung bình mỗi CLB cũng có 17 cầu thủ nước ngoài nhưng xét tỷ lệ cầu thủ nước ngoài cũng chưa vượt quá 60%. Điều cơ bản là các tài năng tốt nhất của bóng đá Bồ Đào Nha đều ra nước ngoài thi đấu ngay từ khi còn trẻ như Ronaldo, Simao, Nani, Hugo Almeida… trong khi ở Anh chỉ có mỗi David Beckham ra nước ngoài thi đấu. Điều đó chứng tỏ hệ thống đào tạo trẻ của Bồ Đào Nha vẫn hoạt động hiệu quả và các tài năng trẻ của họ vẫn có đất phát triển.

Đây không phải lần đầu chuyện này được cảnh báo. HLV Fabio Capello từng than vãn trước World Cup rằng ông không có nhiều tài năng để lựa chọn và đưa ra thống kê: “chỉ có 38% cầu thủ tại Premier League là người Anh, trong khi Ý là 67% và Tây Ban Nha là 63%”.

Cách đây một tuần, HLV Steve Bruce của Sunderland cũng than vãn chuyện ít có cầu thủ trẻ người Anh để lựa chọn và ông lý giải trên ESPN: “Bọn trẻ giờ không còn mê bóng đá mà chỉ thích ở nhà với máy tính, iPod, iPhone, gpod. Đây là vấn đề mang tính xã hội”. Còn cựu tuyển thủ Paul Ince lại cho rằng các CLB thích dùng HLV ngoại là một nguyên nhân khiến cầu thủ trẻ Anh hết đất: “Các HLV ngoại sẵn sàng đem vứt các tài năng bản xứ xuống CLB hạng dưới như League One, League Two chứ không mài giũa họ”.

Anh Tú