“Người đặc biệt” lại nói sốc

Ông nói: “Trận chung kết Champions League là quan trọng nhất thế giới, thậm chí quan trọng hơn cả World Cup bởi các đội bóng vào đến đây đều có thực lực mạnh hơn các đội tuyển quốc gia do quy tụ được rất nhiều ngôi sao đắt giá trên thế giới”.

Khi được hỏi “có dễ chịu” khi biết Bayern Munich sẽ vắng Ribery, Mourinho so sánh: “Bayern vắng Ribery chẳng có nghĩa gì so với việc Inter mất Motta trong trận chung kết”. Còn về khả năng dẫn dắt Real Madrid ở mùa giải năm sau, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trả lời: “Bây giờ tôi vẫn ở Inter Milan, không có chuyện sẽ đến Real Madrid. Tuy nhiên, tương lai tôi không phải ở Ý. Lý do ư? Với tôi tiền bạc không quan trọng, nhất là trong thời khủng hoảng này. Đơn giản vì tôi không cảm thấy hạnh phúc ở Milan. Bóng đá Ý không tôn trọng HLV”.

T.Nguyên (Theo AP)