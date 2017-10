Người hâm mộ đòi HLV Van Gaal từ chức

Việc Manchester United thua khi làm khách trên sân của Wolfsburg để lại nhiều tiếc nuối cho người xem. Bởi thực sự, “Quỷ đỏ” đã chơi sắc nét hơn so với 7 trận đấu gần nhất. Nhưng điều đó không đủ thỏa mãn người hâm mộ. Do đó, mọi chỉ trích đều đổ ập xuống đầu người đàn ông 64 tuổi.

Người ta cho rằng, chính chiến lược gia người Hà Lan đã phá hủy đội bóng yêu mến của họ. Thậm chí, nhiều người còn mỉa mai công việc của Van Gaal trong mỗi trận đấu chỉ là ngồi xem, bắt tay đối thủ và đi về. Bởi, người hâm mộ thường phải đặt những dấu hỏi lớn trước những lần thay người của ông thầy Hà Lan.

Như trong trận gặp Wolfsburg, Schweinsteiger rời sân nhường chỗ cho Carrick ở phút 70. Từ thời điểm đó, hàng phòng ngự của Machester United vốn đã lỏng lẽo còn lỏng lẽo hơn. Không ngoa khi nói quyết định của Van Gaal một phần tạo điều kiện cho “Bầy sói” giành chiến thắng 3-2.

Khán giả chỉ mặt phản ứng với HLV Van Gaal trong trận đấu đêm qua - Ảnh: Reuters Khán giả chỉ mặt phản ứng với HLV Van Gaal trong trận đấu đêm qua - Ảnh: Reuters

Với thất bại trên, HLV Hà Lan đã đưa ra nhiều lý do mà cụ thể là đội hình chấn thương. Đồng ý đội hình “Quỷ đỏ” đang đối mặt với vấn đề chấn thương. Nhưng Manchester United không phải là đội bóng duy nhất đối mặt với vấn đề này. Do vậy, nếu đổ lỗi cho hàng phòng ngự yếu kém do chấn thương là luận điểm không mấy thuyết phục. Nhất là đối với đội bóng lớn đã chi hàng triệu đô cho việc mua cầu thủ như họ.