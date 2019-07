Người hâm mộ Việt Nam được đặt cược các giải bóng đá hàng đầu châu Âu?

Tại VN hiện đã có những hành lang pháp lý cho phép đặt cược bóng đá quốc tế hợp pháp như Nghị định 06 về kinh doanh đặt cược hợp pháp đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế ban hành đầu năm 2017, Thông tư hướng dẫn số 107 của Bộ Tài chính (TC); Quyết định danh mục các giải đấu của Bộ VH-TT-DL.

Tuy nhiên, một điều đáng tiếc, Nghị định 06 của Chính phủ lại quy định danh mục giải đấu phải do FIFA công bố và phê chuẩn. Theo quy định này, có khoảng hơn chục giải đấu như World Cup, các giải giao hữu, AFF Cup... được phép đặt cược. Trong khi đó, những giải hàng đầu châu Âu gồm: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, lại không phải do FIFA công bố và phê chuẩn. Đây cũng chính là lý do mà VN chưa thể triển khai được cá độ bóng đá quốc tế hợp pháp vì không có một doanh nghiệp nào muốn vào cuộc.

Nguồn tin Thanh Niên ngày 31.7 cho biết, sau một thời gian dài chuẩn bị, Bộ TC sẽ đứng ra chủ trì và lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, người dân trong thời gian tới. Hướng sửa đổi sẽ làm rõ điều khoản phê chuẩn của FIFA như thế nào, phạm vi đến đâu.

Ví dụ giải Ngoại hạng Anh, vai trò của FIFA đến đâu, liên quan ra sao và thống nhất lại câu chữ. Quan điểm của Bộ TC là đã thí điểm thì cũng phải mở rộng danh mục giải đấu.

“Có hai phương án sẽ được đưa ra để lấy ý kiến. Một là sửa đổi Nghị định 06 và hai là báo cáo Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết. Cách nào thì Chính phủ sẽ họp và quyết định, nhưng trước đó Bộ TC sẽ công bố công khai để xin ý kiến. Chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh nhất để trong năm 2019, có thể đưa đặt cược bóng đá quốc tế hợp pháp, danh mục giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu đến với người hâm mộ”, một lãnh đạo Bộ TC chia sẻ.