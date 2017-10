Người hân hoan, kẻ thất vọng

Tại vòng 17 Serie A, chuỗi 7 trận bất bại của AC Milan (36 điểm) đã bị chặn đứng sau khi thúc thủ 0-1 trước AS Roma (29 điểm). Cay đắng hơn khi bàn thắng duy nhất của đội khách lại do chính tiền đạo Borriello, người bị AC Milan đẩy sang AS Roma hồi đầu mùa, ghi. Chiến thắng này giúp AS Roma vươn lên vị trí thứ 5 và tràn trề hy vọng trở lại top 4 khi chỉ còn kém các đội xếp trên 1 điểm. Tương tự, đội đầu bảng Bundesliga Dortmund đã nếm mùi thất bại đầu tiên sau khi để thua 0-1 trên sân Eintracht Frankfurt, trong khi Werder Bremen tụt dốc không phanh xuống vị trí thứ 14 khi bất ngờ thua 1-2 ngay trên sân nhà trước Kaiserslautern. Ở vòng này chỉ mình “ông lớn” Schalke giành chiến thắng sau khi đánh bại Cologne 3-0 với cú hat-trick của cựu tiền đạo Real Madrid - Raul. Trong khi đó, các đại gia ở La Liga đều bỏ túi 3 điểm để đón Giáng sinh ở lượt trận sớm vòng 16. Barcelona nghiền nát Espanyol đến 5-1 (Villa và Rodriguez đều lập cú đúp, bàn còn lại do công của Xavi) trong trận derby xứ Catalan để giữ vững ngôi đầu. Chiến thắng này giúp đội chủ sân Nou Camp kéo chuỗi trận thắng liên tiếp ở La Liga lên con số 10 với hiệu suất ghi bàn khá “khủng”: 41 bàn. Valencia và Villarreal lần lượt hạ Real Sociedad 2-1 và Mallorca 3-1.

Nguyên Khoa