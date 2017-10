Người hùng Rooney

Scholes giúp M.U vượt lên dẫn trước ở đầu hiệp 2 sau một tình huống lộn xộn trước khung thành Man “xanh”. Tiếp đó, Carrick nhân đôi cách biệt. Nhưng chỉ sau đó 5 phút, cái tên Tevez một lần nữa lại được nhắc đến với cú ngã người móc bóng đẹp mắt hạ gục Van der Sar, rút ngắn tỷ số cho Man.City gỡ 1-2, đưa tổng tỷ số của hai lượt trận về cân bằng 3-3 (lượt đi Man.City thắng 2-1).

Nhưng khi trận đấu bước qua phút bù giờ thứ 2, Rooney xuất hiện đúng lúc và trở thành người hùng của “Quỷ đỏ” với cú đánh đầu hiểm hóc xé lưới Given sau đường tạt bóng của Giggs. Đây cũng là bàn thắng thứ 21 của Rooney trên mọi mặt trận ở mùa giải này. Chiến thắng chung cuộc 3-1 ở trận lượt về trước Man.City đã giúp M.U tiến vào trận chung kết Carling Cup gặp Aston Villa với tổng tỷ số 2 trận đi-về là 4-3.

Trước đó, cảnh sát đã tiếp tục bắt giữ 11 cổ động viên của Man.City do có hành vi gây rối nâng tổng số người bị tạm giữ sau 2 trận derby lên 29. Ngoài ra khi trận đấu kết thúc, FA đã vào cuộc điều tra danh tính cổ động viên của “Quỷ đỏ” dùng một đồng xu ném vào đầu chân sút C.Bellamy của Man “xanh”, khi tiền đạo người xứ Wales chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc. Bellamy đã ôm đầu đau đớn và buộc trọng tài Howarrd Webb phải dừng trận đấu để tăng cường an ninh. Do vậy, M.U nhiều khả năng sẽ đối mặt với một án phạt từ FA.

Tây Nguyên