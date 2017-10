Người lên đỉnh, kẻ xuống bùn

Chính thức phân định ngôi thứ

Bảng A: Paris Saint-Germain đoạt ngôi đầu với chiến thắng 2-1 trước FC Porto (xếp nhì). Dynamo Kiev hòa Dinamo Zagreb 1-1. Bảng B: Schalke 04 hòa Montpellier 1-1, nhưng nhờ Arsenal thua Olympiakos 1-2, nên đội bóng Đức đoạt ngôi đầu bảng, đẩy Arsenal xuống thứ nhì. Bảng C: AC Milan (đã an phận nhì bảng) thua Zenit 0-1, còn đội đầu bảng Malaga hòa Anderlecht 2-2. Bảng D: Cùng với Dortmund (thắng Man City 1-0) chiếm ngôi đầu, Real Madrid (nhì bảng) đã vùi dập Ajax đến 4-1. Ngày 20.12 tới, UEFA sẽ bốc thăm chia cặp đấu vòng knock out. (G.L)