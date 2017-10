Người thân thiệt mạng vì khủng bố, tuyển thủ Pháp vẫn quyết thi đấu

Tiền vệ Lassana Diarra vẫn sẽ ra sân thi đấu trong trận giao hữu giữa tuyển Pháp và Anh diễn ra vào rạng sáng 18.11 (giờ VN), bất chấp em họ anh là một trong những nạn nhân của vụ khủng bố đẫm máu ở Paris.

HLV Deschamps và các học trò sẽ sang Anh để thi đấu giao hữu - Ảnh: AFP HLV Deschamps và các học trò sẽ sang Anh để thi đấu giao hữu - Ảnh: AFP Trận giao hữu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp sẽ diễn ra tại sân Wembley như dự kiến, bất chấp nước chủ nhà vòng chung kết EURO 2016 vừa trải qua một cú sốc với vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris. Trận giao hữu giữa tuyển Anh và tuyển Pháp sẽ diễn ra tại sân Wembley như dự kiến, bất chấp nước chủ nhà vòng chung kết EURO 2016 vừa trải qua một cú sốc với vụ khủng bố kinh hoàng ở Paris. E ngại vụ khủng bố khiến ít nhất 129 người thiệt mạng vừa qua có thể ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ, Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và HLV Didier Deschamps đã cho phép các cầu thủ có thể rút lui không tham dự trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, tất cả 23 tuyển thủ được triệu tập trong đợt tập trung lần này đều quyết định ở lại thi đấu. Trong đội hình tuyển Pháp, tiền vệ Lassana Diarra có em họ là Asta Diakite bị thiệt mạng trong vụ khủng bố liên hoàn nói trên. Dù vậy, anh vẫn sẽ cùng các đồng đội ra sân.

Diarra (phải) đã thi đấu trong trận giao hữu giữa Pháp và Đức hồi cuối tuần - Ảnh: Reuters Diarra (phải) đã thi đấu trong trận giao hữu giữa Pháp và Đức hồi cuối tuần - Ảnh: Reuters

Xin cám ơn tất cả những lời chia sẻ, động viên của mọi người. Hãy tự bảo vệ bản thân và những người mà bạn yêu quý. Cầu chúc cho những người đã ra đi được thanh thản", Diarra viết trên trang cá nhân Twitter.

Griezmann cũng quyết tâm thi đấu - Ảnh: AFP Griezmann cũng quyết tâm thi đấu - Ảnh: AFP

Bên cạnh Diarra, tiền đạo Antoine Griezmann cũng có em gái bị mắc kẹt ở nhà hát Bataclan, nơi xảy ra vụ xả súng điên cuồng của những tên khủng bố. Dù vậy, may mắn là em gái của Griezmann đã thoát ra được. Cũng giống như đồng đội, Griezmann vẫn sẽ thi đấu trong trận sắp tới.

Sân Wembley sẽ bật đèn với 3 màu đỏ, trắng và xanh để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố ở Paris - Ảnh: AFP Sân Wembley sẽ bật đèn với 3 màu đỏ, trắng và xanh để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố ở Paris - Ảnh: AFP

Theo Sport Mail, trong trận giao hữu sắp tới, an ninh sẽ được thắt chặt tối đa nhằm đảm bảo an toàn. Khán giả đến sân sẽ phải qua nhiều cửa kiểm tra an ninh mới được vào sân Wembley.

Tuy nhiên, Sport Mail cũng cho biết người hâm mộ bóng đá Anh sẽ nhân dịp này bày tỏ tình đoàn kết với người Pháp bằng việc cùng hát quốc ca Pháp thông qua chữ chạy trên màn hình lớn trên sân Wembley. Sân Wembley cũng sẽ bật đèn với 3 màu đỏ, trắng và xanh, tượng trưng cho quốc kỳ Pháp trong suốt thời gian trận đấu diễn ra.

"Như các bạn đã biết, tôi đang rất đau buồn. Em họ tôi, Asta Diakite đã trở thành một trong những nạn nhân của vụ khủng bố vừa qua. Cô ấy là một trong những người mà tôi rất yêu mến. Trong thời khắc này, điều quan trọng là chúng ta phải thể hiện tinh thần đoàn kết, không phân biệt màu da và vùng miền. Hãy đứng bên cạnh nhau, vì tình yêu, sự tôn trọng và hòa bình.

Tân Lam