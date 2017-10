Nhà Glazer khủng hoảng nặng nề

Trong số ra hôm qua, tờ Guardian tiết lộ có thêm 4 trung tâm mua sắm của nhà Glazer đã bị vỡ nợ vì không trả được tiền thế chấp. Điều này đồng nghĩa với việc tổng cộng 9 trong số 68 trung tâm mua sắm của gia đình người Mỹ (chiếm 13%) lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Cuộc điều tra được tờ Guardian và chương trình Panorama thực hiện cho thấy 29 trung tâm mua sắm khác (chiếm 43%) cũng đang lâm vào tình trạng ế ẩm và doanh thu không đủ trả tiền cầm cố. Các trung tâm mua sắm này vốn thuộc tập đoàn First Allied do nhà Glazer sở hữu. First Allied là đơn vị kinh doanh đáng kể nhất của nhà Glazer bên cạnh đội bóng đá (kiểu Mỹ) Tampa Bay Buccaneers. Theo tiết lộ của ngân hàng, doanh thu của First Allied chỉ cao hơn chi phí hoạt động của các trung tâm mua sắm 5,8 triệu bảng/năm.

Tin tức này đến vào thời điểm tồi tệ, bởi hiện M.U đang phải gánh phần lãi của gói nợ 236 triệu bảng tăng từ 14,25% lên 16,25%, theo một điều khoản phạt trong thỏa thuận vay nợ. Theo Red Football Joint Venture Limited, công ty điều hành M.U, tổng nợ của “Quỷ đỏ” đã tăng lên 716 triệu bảng tính đến ngày 30.6.2009. Tất cả đều bắt nguồn từ món nợ gốc mà nhà Glazer đã vay khi mua CLB vào năm 2005. Trong số đó, 500 triệu bảng nợ ngân hàng đã được sắp xếp lại thông qua việc bán trái phiếu với mức lãi 8,5% một năm, tương đương với 42,5 triệu bảng trong năm nay.

Các khoản khác đã gia tăng đến 202 triệu bảng tính đến ngày 30.6.2009 và mức lãi suất 14,25%, làm phát sinh 34 triệu bảng kể từ đó. Khoản lãi này không được trả mà gộp vào nợ gốc, vì thế nhà Glazer hiện nợ 236 triệu bảng. Theo thỏa thuận phạt nợ, khoản này sẽ chịu lãi là 16,25%. Do đó, trong năm tới, nhà Glazer sẽ phải trả thêm 38 triệu bảng, nâng khoản nợ này lên tổng cộng 274 triệu bảng, trừ khi một phần nợ được trả.

Giám đốc điều hành của M.U, David Gill vốn quả quyết rằng khoản nợ này cùng với lãi suất tăng cao không thuộc trách nhiệm của M.U mà thuộc về nhà Glazer. Tuy nhiên, hiện không rõ nhà Glazer có đủ nguồn lực từ First Allied hoặc nơi nào khác để trả nợ hay không, song họ có quyền rút 130 triệu bảng từ CLB và khoản này có thể được sử dụng để trả nợ nếu cần thiết.

Gill và nhà Glazer cố thuyết phục rằng CLB sẽ không bị nợ nần chi phối và HLV Alex Ferguson vẫn được cung cấp ngân quỹ để mua sắm. Trong mùa hè này, Sir Alex chỉ bỏ ra khoảng 25 triệu bảng để ký hợp đồng với Chris Smalling từ Fulham, Javier Hernandez từ Guadalajara và cầu thủ người Bồ Đào Nha Bebe.

Thế nhưng, theo nhà phân tích đầu tư Andy Green, một CĐV của M.U, khám phá mới nhất từ tình trạng kinh doanh của First Allied đã tạo nên những mối lo ngại sâu sắc. “Nó chứng tỏ rằng hoạt động kinh doanh của nhà Glazer hầu như không đem lại lợi nhuận và rõ ràng không thể thu được tiền mặt để giảm bớt số nợ khổng lồ của M.U”, Green nói, “Bất chấp những gì mà David Gill nói, ai cũng thấy M.U sẽ phải gồng mình chi trả những khoản nợ với lãi cực lớn. Tất cả những khoản tiền đó lẽ ra đã được sử dụng để mua sắm cầu thủ”.

Sơn Duân