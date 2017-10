Nhà Glazer nhượng bộ người hâm mộ

Trước đó, nhà Glazer đã cân nhắc ý định tăng giá vé nhằm trang trải số tiền lãi hằng năm của món nợ khổng lồ 715 triệu bảng. Giá vé vào cửa mùa sau ở Old Trafford sẽ được giữ nguyên từ mức 27 bảng đến 49 bảng trong khi giá vé cả mùa nằm trong khoảng 513 bảng đến 931 bảng. Như vậy, mùa bóng sau sẽ là mùa đầu tiên giá vé không tăng ở Old Trafford. Kể từ khi nhà Glazer tiếp quản CLB vào năm 2005, giá vé đã tăng trung bình khoảng 48%. M.U cũng là đội bóng duy nhất ở Premier League tăng giá vé trong mùa này. Đó là một trong những lý do khiến các CĐV của M.U phát động chiến dịch “vàng – xanh” chống lại nhà Glazer.

“Điều này chứng tỏ sức mạnh của các CĐV khi họ hợp nhất thành một nhóm”, Duncan Drasdo, thành viên ban lãnh đạo của MUST, tổ chức CĐV M.U đứng đầu chiến dịch biểu tình, nói vậy.

S.D (Theo Guardian)