Nhà tài phiệt Singapore mua thành công Valencia

(TNO) Theo tờ Marca, Peter Lim đánh bại 6 đối thủ khác trong cuộc chiến đấu thầu để trở thành ông chủ mới của sân Mestalla.

Mùa này, Valencia thi đấu không thành công khi chỉ đứng giữa bảng xếp hạng - Ảnh: AFP

Sau khi nghiên cứu 7 hồ sơ chào hàng, Quỹ đầu tư Valencia chấp nhận đề nghị của Peter Lim sau một cuộc họp kéo dài 4 tiếng đồng hồ ở khách sạn Valencia Palace (Tây Ban Nha) trong lúc ở bên ngoài người hâm mộ Valencia tụ tập để chờ đợi kết quả của cuộc bỏ phiếu với các biểu ngữ có dòng chữ "Bạn không thể bán cảm giác này" (You can't sell this feeling).

Ông trùm Peter Lim đã cố gắng mua "Bầy dơi" từ Giáng sinh năm ngoái nhưng nay mới toại nguyện. Chủ sở hữu mới của CLB sẽ đảm nhận khoản nợ hơn 220 triệu euro mà CLB vay của ngân hàng Bankia. Theo thỏa thuận, khoản nợ này sẽ phải trả vào ngày 27.5 sau khi Valencia đã từng hoãn nợ một lần.

Được biết, Peter Lim là người giàu thứ 8 của Singapore theo tạp chí Forbes. Với các mối quan hệ rất tốt trong giới thể thao, Lim đã thông qua ông trùm môi giới nổi tiếng người Bồ Đào Nha Jorge Mendes để đặt vấn đề mua Rodrigo, Andre Gomes và Ezequiel Garay của Benfica. Được biết, bộ ba á quân Europa League mùa này đang trên đường đến Valencia.



Bộ ba Benfica đang trên đường đến Valencia (từ trái qua): hậu vệ Garay,

tiền vệ Andre Gomes và tiền đạo Rodrigo - Ảnh: AFP

Peter Lim cũng hứa rằng một sân vận động mới sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019 đúng ngay dịp CLB kỷ niệm 100 năm thành lập, Rufete vẫn sẽ là Giám đốc thể thao và HLV Pizzi vẫn ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Kim Chao

