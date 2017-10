Nhiều bất ngờ thú vị

Trong số đó, có 3 đội đến nay vẫn chưa thua trận nào là Newcastle (vừa hòa Tottenham 2-2 ở vòng 8 giải Anh) để tiếp tục giữ vững vị trí thứ 4 trên Liverpool, Arsenal. Kể cũng lạ, Newcastle mùa này tưởng sẽ suy yếu đi khi bán nhiều trụ cột trước giải như Kevin Nolan, Jose Enrique, Joey Barton… nhưng nhờ bổ sung kịp thời các cầu thủ có chất lượng như tiền vệ người Pháp gốc Việt Yohan Cabaye, Demba Ba, tiền vệ Obertan, hậu vệ Santon cùng sự trở lại của Ben Arfa sau chấn thương, đội bóng này đã chơi hay đến bất ngờ.



Levante (phải) chứng tỏ cho Malaga thấy rằng có tiền chưa chắc đã có được thành công - Ảnh: Reuters

Còn CLB Levante ở giải La Liga như đang sống trong giấc mơ dù mới mùa bóng trước họ phải vật lộn đến phút chót mới trụ hạng. Sau 7 vòng đấu, cùng với Barcelona và Sevilla, Levante là 1 trong 3 đội giữ được thành tích bất bại. Trong đó, 2 trận thắng ngoạn mục nhất của Levante mùa này chính là trận thắng Real Madrid 1-0 ở vòng 3, và rạng sáng qua trước đại gia mới nổi Malaga 3-0. Hiện Levante đang có cùng 17 điểm như Barca sau 7 trận (5 thắng, 2 hòa), nhưng xếp nhì bảng do thua hiệu số. Đây là một thành tích rất đáng khâm phục, bởi tổng giá trị toàn bộ cầu thủ Levante ước tính chỉ vào khoảng 20 triệu euro, trong khi với Barca hay Real lên đến gần 500 triệu.

Tại Ý, Udinese (đang cùng Juventus chia sẻ ngôi đầu bảng với 12 điểm sau 3 trận thắng, 3 hòa) cũng là một trường hợp lạ lùng. Ở mùa hè qua, chủ tịch CLB này, ông Giampaolo Pozzo lần lượt bán đi nhiều trụ cột như Alexis Sanchez, Pepe, Inler, Zapata… từng giúp Udinese chơi tưng bừng và xếp hạng 4 mùa vừa rồi để thu về gần 64,25 triệu euro. Thế nhưng, với lực lượng còn lại do tiền đạo kỳ cựu Di Natale dẫn dắt, Udinese vẫn là một điểm sáng đáng khích lệ tại giải Serie A buồn tẻ (vừa có chuỗi 5 trận hòa không bàn thắng ở vòng đấu cuối tuần qua). Chỉ duy nhất 1 trận đáng xem là Lazio thắng AS Roma 2-1 trong trận derby thành Rome với bàn quyết định do tiền đạo Klose ghi.

