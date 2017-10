Nhún nhảy cùng We Are One ăn ngủ với Brazuca

(TNO) Tín đồ bóng đá khắp toàn cầu chắc hẳn sẽ cảm nhận được không khí sôi động và cháy cùng We Are One - ca khúc chính thức của World Cup 2014, rồi trắng đêm bỏ ngày dõi theo những đường bay của trái bóng Brazuca vốn mang theo niềm tự hào của người Brazil.

Từ trái qua: Jennifer Lopez, Pitbull và Claudia Leitte - Ảnh: AFP

Nhún nhảy cùng We Are One

Ca khúc chính thức của World Cup năm nay diễn ra tại Brazil có tên We Are One (Ole Ola) (Chúng ta là một). Ca khúc được ghi âm và sản xuất bởi tay rapper người Mỹ Pitbull nằm trong album One Love, One Rhythm được phát hành vào đầu tháng 4 năm nay.

We Are One (Ole Ola) được viết theo phong cách nhạc dance rất phù hợp với không khí cuồng nhiệt của mùa hè bóng đá sôi động và được thể hiện bằng 3 ngôn ngữ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha với các giọng ca của Pitbull, nữ nghệ sĩ người Mỹ Jennifer Lopez và nữ ca sĩ Claudia Leitte của nước chủ nhà Brazil.

Âm hưởng guitar cùng lời bài hát ngắn gọn, dễ hiểu nhưng súc tích sẽ giúp người nghe có cảm giác như được thưởng ngoạn trên những bãi biển Brazil đầy nắng và gió, muốn nhún nhảy trong không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và xích lại gần nhau hơn: “... Hãy vẫy cờ lên trời... Cho thế giới thấy các bạn đến từ nơi đâu. Hãy cho thế giới thấy chúng ta là một... Một tình yêu, một cuộc sống, một thế giới. Một trận đấu, cả thế giới, một đêm, một nơi nào đó. Brazil, mọi người hãy vẫy cờ lên trời và làm những gì mình cảm nhận được”.

Lời ca khúc cũng là thông điệp mà World Cup 2014 thông qua ca khúc muốn gửi đến thế giới về mong ước con người luôn đoàn kết, bình đẳng dù ở nơi đâu trên địa cầu.

Album One Love, One Rhythm cũng hết sức đặc biệt khi được phát hành dành riêng cho World Cup 2014 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Carlos Santana, Wyclef Jean, Avicii, cùng với các giọng ca trứ danh Shakira, Ricky Martin, Sergio Mendes, nhóm The Isley Brothers qua 17 ca khúc hướng đến chủ đề cổ động ngày hội bóng đá sắp tới tại xứ sở vốn nổi tiếng với điệu nhảy samba. Ca khúc cuồng nhiệt này sẽ được 3 nghệ sĩ biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2014 tổ chức ở thành phố Sao Paulo vào ngày 12.6 và cùng đồng hành suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Ngủ cùng Brazuca

Brazuca là tên của trái bóng chính thức được sử dụng tại World Cup 2014 và được Tập đoàn Adidas thiết kế, sản xuất.

Trái bóng Brazuca được thiết kế lấy nguồn cảm hứng từ bản sắc dân tộc và truyền thống đam mê bóng đá cuồng nhiệt của đất nước Brazil rộng lớn, xinh đẹp. Từ nguồn cảm hứng chiếc vòng ước nguyện đeo tay truyền thống của người dân Brazil, nhà sản xuất đã tạo một Brazuca hoàn toàn mới lạ so với 11 phiên bản ở các kỳ World Cup trước với nhiều màu sắc rực rỡ, bắt mắt trên bề mặt theo những đường cong mô phỏng dòng Amazon trứ danh.

Bản thân cái tên Brazuca (từ địa phương của Brazil) đã mang một ý nghĩa rất thiêng liêng của nước chủ nhà World Cup 2014 khi thường được dùng để nói đến người Brazil, sự tự hào về văn hóa quê hương của người dân địa phương của đất nước này. Brazuca được chọn khi nhận được kết quả bình chọn từ hơn 1 triệu cổ động viên bóng đá tại xứ sở samba vào tháng 9.2012.

Brazuca ra đời sau 2 năm rưỡi làm việc cật lực của các chuyên gia và được kiểm nghiệm khắt khe nhằm đảm bảo mọi tiêu chuẩn, điều kiện thi đấu từ hơn 600 cầu thủ hàng đầu thế giới, 30 đội bóng lớn thuộc 10 quốc gia ở 3 châu lục.

Theo Adidas, mặc dù được thiết kế giống hệt với công nghệ của trái bóng Tango 12 (sử dụng Euro tại 2012), Cafusa (sử dụng tại Confederations Cup), nhưng Brazuca đặc biệt hơn với phần vỏ được ghép 6 miếng giống hệt nhau đối xứng và hạn chế tối đa việc bị thấm nước. Cấu trúc này giúp Brazuca tăng độ bám, bề mặt tiếp xúc và có đường bay ổn định hơn gấp nhiều lần so với trái bóng Jabulani được sử dụng tại World Cup 4 năm về trước ở Nam Phi.

