Những cặp song sinh nổi tiếng: Đối đầu trên sân, em hay hơn anh

Hai anh em nhà Degen đã cùng khoác áo tuyển Thụy Sĩ tham dự vòng chung kết World Cup, nhưng trong màu áo CLB, họ lại đối đầu nhau trong khuôn khổ Europa League.



Anh em nhà Degen nổi bật trong làng bóng đá Thụy Sĩ và từng đối đầu nhau ở Cúp châu Âu ảnh: AFP

Ngày 1.12.2010, David và Philipp Degen đi vào lịch sử bóng đá châu Âu trong trận Young Boys - Stuttgart ở vòng bảng Europa League. Họ trở thành cặp song sinh đầu tiên (và duy nhất cho đến nay) đối đầu với nhau trên trận địa 3 cúp châu Âu. Trong màu áo Stuttgart, Philipp nói trước trận đấu lịch sử: "Thật là một cảm xúc đặc biệt, nhưng tôi sẽ tập trung thi đấu một cách không khoan nhượng. Trước đây, tôi từng đối đầu với David hai lần, nhưng đều là ở các trận đấu không quan trọng. Tôi đã thắng trong những lần ấy. Hy vọng lần này cũng vậy. Tôi không thể thông cảm với David hoặc đội bóng của cậu ấy, bởi tôi và Stuttgart đến đây chỉ vì mục đích duy nhất, lấy trọn 3 điểm".

Cũng ở thời điểm ấy, David tỏ ra lặng lẽ hơn hẳn. Anh chỉ nói: "Cảm xúc dĩ nhiên là đặc biệt rồi". Hóa ra, nói ít mới là làm nhiều. David chơi rất thành công, mở tỷ số và giúp Young Boys chiến thắng 4-2. Ngược lại, bên phía Stuttgart thì Philipp bị thay ở phút 69 - Trước trận Young Boys - Stuttgart, chỉ có 3 trường hợp các cặp anh em ruột đối đầu với nhau trên sân cỏ châu Âu. Đó là Erwin Koeman - Ronald Koeman ở Siêu cúp châu Âu 1989 (Mechelen thắng PSV Eindhoven 3-1 sau 2 lượt); John Arne Riise - Bjorn Helge Riise (Fulham - AS Roma ở vòng bảng Europa League mùa bóng 2009 - 2010) và Gabriel Milito - Diego Milito (Barcelona - Inter ở lượt về bán kết Champions League 2010). Nhưng đấy đều không phải là anh em song sinh.

Ngoài sự kiện quyết đấu với nhau tại Europa League (rút cuộc, cả Young Boys lẫn Stuttgart đều vượt qua vòng bảng), anh em nhà Degen còn trở thành cặp song sinh duy nhất trong làng bóng Thụy Sĩ cùng nhau tham dự World Cup. Đó là World Cup 2006. Tại giải đấu này, hậu vệ Philipp Degen chơi khá hay, đá chính trong cả 4 trận, góp công đem về cho đội tuyển Thụy Sĩ một kỳ World Cup thành công, thậm chí có cả kỷ lục. Đấy là đội bóng duy nhất trong lịch sử World Cup không hề thủng lưới bàn nào (Thụy Sĩ vượt qua vòng bảng với thành tích giữ nguyên mành lưới, sau đó hòa Ukraine 0-0 và bị loại khỏi tứ kết chỉ vì thất bại ở loạt sút luân lưu 11 m). Ngược với Philipp, David Degen phải ngồi dự bị trong cả 4 trận tại World Cup 2006.

Cùng sinh ngày 15.2.1983, Philipp làm em do chào đời sau David 30 phút. Rút cuộc, em lại hơn anh. Ngoài mỗi chuyện giúp Young Boys thắng Stuttgart tại Europa League như đã nêu trên, David Degen luôn mờ nhạt hơn mỗi khi bị so sánh với Philipp. Kể cũng lạ, tuy là anh em song sinh nhưng ngay từ khi tập tễnh bước vào làng bóng trẻ, anh em nhà Degen đã hiếm khi đi đôi với nhau. Mới 4 tuổi, Philipp đã tập chơi bóng ở đội FC Oberdorf, trước 3 năm so với David. Philipp cũng chuyển sang CLB nổi tiếng Basel sớm hơn David 1 năm. Sau "công đoạn" bóng đá trẻ, Philipp bước vào bóng đá đỉnh cao trong màu áo Basel, còn David khởi nghiệp ở đội Aarau. Rồi khi David trở về Basel thì Philipp lại sang Đức, chơi cho CLB nổi tiếng Borussia Dortmund. Cứ thế, cậu em Philipp luôn đi trước một bước so với ông anh David. Lúc David cũng thành danh và được rước sang Bundesliga (khoác áo oenchengladbach) thì Philipp lại vươn lên đẳng cấp cao hơn: khoác áo Liverpool ở Premier League. Cứ thế, cho đến gần cuối sự nghiệp cầu thủ thì họ mới trở thành đồng đội của nhau.

Năm 2011, Philipp trở về Thụy Sĩ khoác áo Basel, sau đúng 10 năm chia tay CLB đầu đời để bay bổng trên vòm trời bóng đá châu Âu. Chỉ 1 năm sau, đến lượt David trở lại Basel và tái ngộ Philipp. Nhìn vào đội tuyển Thụy Sĩ, Philipp cũng đến sớm hơn, thành công hơn và... đi sớm hơn David. Philipp có 32 lần khoác áo ĐTQG trong giai đoạn 2005 - 2009. David thì có 17 lần khoác áo ĐTQG trong giai đoạn 2006 - 2011.

Cuối cùng, David cũng có một việc "sớm hơn" so với Philipp. Tiếc thay, đấy lại chẳng phải là chuyện mà anh muốn làm. Sau khi tham dự vòng bảng Champions League và đăng quang vô địch Thụy Sĩ mùa bóng 2013 - 2014, David Degen tuyên bố giải nghệ. Philipp Degen thì vẫn tiếp tục khoác áo Basel trong mùa bóng này.

Nguyễn Minh

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Cùng nhau vô địch Champions League

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Rafael, Fabio, ai là ai?

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Hai 'quả bóng vàng' của Thổ Nhĩ Kỳ

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Cặp Bender và kỷ lục ghi bàn kỳ lạ

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Hassan - tượng đài thầm lặng

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Tượng đài bóng đá Ba Lan

>> Những cặp song sinh nổi tiếng: Nhà Bryan thống trị quần vợt thế giới

Nguyễn Minh