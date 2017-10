Những con số chứng minh Pogba không đáng giá 100 triệu bảng

Trong thị trường chuyển nhượng điên rồ như hiện tại, thật khó để định giá chính xác một cầu thủ. Nó càng khó khăn hơn khi phải đong đếm số tiền bỏ ra có hợp lý so với tài năng hay không.

Pogba là một ví dụ. Con số 100 triệu bảng cùng 20% phí chuyển nhượng cho người đại diện đã biến ngôi sao người Pháp thành cầu thủ đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, con số trên làm người ta nghi ngờ.

Cách đây vài ngày, Paul Scholes phát biểu: “Tôi không nghĩ rằng Pogba đáng giá 86 triệu bảng (giá chuyển nhượng của Gareth Bale)”. Và có thể, Pogba không đáng giá đến vậy thật.

Với số tiền lớn, các đội bóng có xu hướng mua tiền đạo hơn là tiền vệ. Những ngôi sao đắt nhất thế giới như Cristiano Ronaldo và Bale đều là cầu thủ tấn công. Pogba có thể vẫn tỏa sáng nhưng không thể nào thường xuyên. Bàn thắng vẫn là thước đo cầu thủ, ngôi sao 24 tuổi không thể ghi 50 bàn/mùa như CR7 hay Lionel Messi. Nhưng đó chỉ là một vấn đề, còn rất nhiều vấn đề khác ở đây.

Trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga và Premier League, Pogba xếp thứ 25 so với các tiền vệ khác khi chỉ ghi được 8 bàn thắng dù tung ra nhiều cú sút nhất.

Số lần kiến tạo của ngôi sao người Pháp là 12, xếp thứ 6 châu Âu và thấp hơn cả một tân binh khác của M.U là Henrikh Mkhitaryan với 15 lần. Số lần qua người thành công là 102, xếp thứ 7. 1.399 là số đường chuyền thành công, xếp thứ 61.

Tỷ lệ chính xác trong các đường chuyền của Pogba là 83%, xếp thứ 254. Số lần tiền vệ sinh năm 1993 đặt đồng đội vào tình huống có thể ghi bàn là 42, xếp thứ 86.

Pogba đứng thứ 18 tại châu Âu về khả năng thu hồi bóng thành công. 55 lần tắc bóng thành công, xếp thứ 100 so với các tiền vệ khác. Pogba có 261 lần đoạt bóng thành công, xếp sau cả Darrent Fletcher của West Brom với 269 lần.

Nếu nhìn vào những con số này, lờ mờ chuyên môn cũng thấy rõ Pogba không phải là một tiền vệ quá xuất sắc. Anh chỉ nổi bật nhờ khả năng sút xa và rê dắt bóng qua người. Nhưng liệu điều đó có được phát huy khi tiền vệ sinh năm 1993 cập bến Old Trafford?

Theo sơ đồ của Jose Mourinho, Pogba sẽ khoác áo số 6 thay vì số 10 như anh hằng mong muốn. Nhiệm vụ của số 6 sẽ là tiền vệ phòng ngự. Trong khi đó, những thông số đánh giá khả năng phòng ngự của Pogba đều không tốt.

Khả năng đoạt bóng , tắc bóng và tranh chấp tay đôi của tiền vệ sinh năm 1993 không quá nổi bật. Thậm chí là không nổi bật hơn so với những tiền vệ tầm trung khác ở Premier League. Ở EURO 2016, Pogba cũng chơi với vai trò tiền vệ phòng ngự. Kết quả, ngôi sao người Pháp thi đấu không có gì nổi bật.

Chưa kể, Pogba tỏa sáng tại Serie A, một môi trường hoàn toàn khác với Premier League. Vì thế, Pogba sẽ không còn quá nhiều khoảng trống để tự do ghi bàn hay phô diễn tuyệt chiêu rê bóng. Do vậy, việc tiền vệ sinh năm 1993 đến Old Trafford là canh bạc đầy rủi ro cho Manchester United, cho Mourinho và cho cả Pogba.

Phương Nguyên