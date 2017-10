Những cú sốc trước Champions League

Đêm ác mộng của thành London

Tại giải Ngoại hạng Anh, 5 đội bóng của thành phố London ra trận thì 3 đội dự Champions League đều thất bại. Cay đắng nhất có lẽ là Arsenal với trận thua bẽ mặt trước West Brom 2-3 ngay trên sân nhà. HLV Arsene Wenger thừa nhận: “Không có gì để bào chữa cho thất bại này. Chúng tôi chơi quá kém, và không có khả năng để giành chiến thắng. Vì vậy, thua cũng là đáng thôi”. Việc bỗng dưng sa sút của các cầu thủ Arsenal được ông Wenger lý giải nguyên nhân chính là vì “đã đánh mất sự tập trung”. Kể cả thủ môn Almunia - người mắc lỗi trong 2 bàn thua - cũng không bị ông Wenger quy kết trách nhiệm, mà là do “cả đội chơi kém chứ không riêng gì một hoặc hai cá nhân”. Tình hình này khiến Arsenal phải gánh chịu một áp lực rất lớn vì giữa tuần này họ gặp Partizan Belgrade ở Champions League trên sân khách, rồi đến cuối tuần gặp cả Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Trong khi đó, trận thua của Chelsea được HLV Ancelotti cho rằng: “Có thể chấp nhận được, vì Man.City thực sự là đối thủ rất mạnh và có đủ phẩm chất để đua tranh ngôi vô địch. Thành thực mà nói, Chelsea đã chơi tốt trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng rốt cuộc đã thua trước một đội chơi tốt hơn”.

Một đội ở London khác cũng dự Champions League là Tottenham đã để thua trước đối thủ cùng thành phố nhưng đang xếp ở nhóm cuối bảng là West Ham 0-1. Sau trận đấu, HLV Harry Redknapp của Tottenham thừa nhận: “Quả thực, chúng tôi gặp một số trở ngại, đặc biệt là ở hàng thủ. Tôi không thể yêu cầu một số cầu thủ chủ chốt đang dưỡng thương ra sân, một phần cũng vì phải tính tới trận đấu gặp FC Twente ở Champions League trên sân nhà White Hart Lane sắp tới”. Còn Fulham thì hòa Everton 0-0 trên sân nhà, góp phần vào một đêm thi đấu đầy thất vọng với các CLB ở London.

Inter Milan gục ngã

ĐKVĐ giải Serie A (Ý) Inter Milan đã thua trận đầu tiên ở mùa này trước đối thủ đang gặp khủng hoảng tứ bề là AS Roma 0-1 (bàn thắng duy nhất do Vucinic ghi ở cuối trận). Thất bại này có thể lý giải một phần là do Inter dưới thời HLV Benitez chơi không thật chắc chắn. Những trận thắng vừa qua của họ đều phụ thuộc vào tài nghệ của những cá nhân như Eto’o, Milito hay Sneijder hơn là một lối chơi đồng đội gắn kết như dưới thời HLV Jose Mourinho. Dù vậy HLV Benitez cho rằng: “Do giữa tuần này, Inter còn tiếp Werder Bremen ở Champions League nên đã có tâm lý phải giữ chân. Hơn nữa với 2 trận liên tiếp gặp Bari và Roma chỉ trong 3 ngày khiến nhiều cầu thủ không còn giữ được nhịp độ thi đấu như mọi khi”.

Ở La Liga, HLV Jose Mourinho vẫn chưa thể yên lòng với phong độ hiện nay của Real Madrid khi để đối thủ dưới cơ Levante cầm chân 0-0. Không thể nói là Real chơi kém khi họ hoàn toàn chiếm ưu thế trước đối thủ của mình. Nhưng hàng tấn công với những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay như: Higuain, Di Maria, C.Ronaldo, Mesut Ozil rồi Benzema... vẫn kém duyên ghi bàn. HLV Mourinho chán nản thốt lên: “Có đến 8 cơ hội rõ ràng là phải thành bàn thắng, thế mà vẫn không có lấy 1 bàn”. Trong khi Barca đã thắng 3-1 trước Athletic Bilbao để giành ngôi nhì của Real, còn Valencia chiếm ngôi đầu nhờ thắng Sporting Gijon 2-0.

Một “ông lớn” khác là Bayern Munich cũng thất thủ trước Mainz 1-2. Trận thua này khiến Bayern rớt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng giải Bundesliga, và đẩy HLV Louis van Gaal vào tình thế đối mặt với áp lực rất lớn ngay trước trận gặp FC Basel ở Champions League.

Giang Lao