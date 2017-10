Những kỷ lục... gây phẫn nộ của David Moyes tại M.U

Những kỷ lục đang chờ David Moyes... phá * Tiếp Norwich tại Old Trafford (26.4.2014) Thất bại gần nhất của M.U trước Norwich tại Old Trafford diễn ra từ tháng 8.1989. Trận đó, M.U nhận thất bại 0-2. Kết thúc mùa giải năm đó, đoàn quân của HLV Alex Ferguson cán đích ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Ở thời điểm hiện tại, Norwich đang rất nỗ lực trong cuộc đua trụ hạng. Ở vào thế chân tường, chắc chắn họ sẽ thi đấu với 200% sức mạnh của mình. * Tiếp Sunderland tại Old Trafford (3.5.2014) Sunderland là đội đã loại M.U khỏi Cúp Liên đoàn Anh, song lần gần nhất "Mèo đen" thắng được M.U tại Old Trafford là từ tháng 5.1968. Trong trận đấu cuối cùng ở mùa giải này, M.U được tiếp đón Sunderland trên sân nhà Old Trafford. Cũng giống như Norwich, Sunderland đang ở thế chẳng còn gì để mất trong cuộc đua trụ hạng. Mới đây, Sunderland đã lần lượt cầm hòa Man City (2-2) và thắng Chelsea (2-1).