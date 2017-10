Những trận đấu kỳ lạ thay đổi thế giới: Cuộc đọ sức lịch sử trong nhà tù

MFA được đưa ra ánh sáng trong những năm đầu thế kỷ 21 thông qua cuốn sách More Than Just a Game: Football vs. Apartheid và bộ phim cùng tên. Theo đó, MFA tồn tại đến năm 1973 với tổng cộng 27 đội của các nhóm tù nhân trên đảo Robben tham gia thi đấu. Năm 2007, FIFA đã vinh danh những người sáng lập MFA bằng cách công nhận giải đấu trở thành một thành viên danh dự của tổ chức. Makana FA được đặt theo tên của một nhà tiên tri từng là tù nhân trên đảo Robben.