Nigeria đăng quang CAN 2013

(TNO) “Siêu đại bàng xanh” Nigeria đã chấm dứt 19 năm chờ đợi mỏi mòn khi đánh bại Burkina Faso với tỷ số 1-0 ở trận chung kết Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2013) diễn ra rạng sáng nay (11.2, giờ Việt Nam), để trở thành tân vương của bóng đá lục địa đen.

Nigeria vô địch CAN 2013 sau 19 năm chờ đợi - Ảnh: Reuters

Ngoài sự hưng phấn trước ngưỡng lịch sử và từng cầm chân đối thủ 1-1 ở vòng bảng, Burkina Faso còn nhận được phần thưởng lớn khi Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) hủy bỏ chiếc thẻ đỏ của cầu thủ chạy cánh Jonathan Pitroipa trong trận thắng Ghana ở bán kết. Tuy nhiên, dù được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CAN 2013, nhưng Pitroipa vẫn không thể giúp Burkina Faso vượt qua Nigeria chơi chặt chẽ và đầy tinh tế.

Xuất quân với chiến thuật 4-3-3, “Siêu đại bàng xanh” làm chủ thế trận và ưu thế của họ được đền đáp ở phút 40 bằng pha lập công của Sunday Mba, cũng là người hùng của Nigeria với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà ở tứ kết.

Sau bàn mở tỷ số, Nigeria có thêm 4 cơ hội để nhân đôi cách biệt, nhưng họ phải sống trong nỗi sợ hãi ở nửa cuối hiệp 2. Burkina Faso bất chợt chơi tưng bừng ở 20 phút cuối trận khi liên tục tạo ra sóng gió trước khung gỗ của thủ thành Vincent Enyeama.

Tuy nhiên, đội quân của HLV Paul Put vẫn không thể xuyên thủng bức tường chặt chẽ của Nigeria với John Obi Mikel vững vàng ở vai trò đánh chặn, còn các hậu vệ Elderson Echiejile, Efe Ambrose và Kenneth Omeruo luôn có sự tỉnh táo cần thiết trước mọi tình huống, bên cạnh sự xuất sắc của thủ thành Enyeama.



Nigeria giành chiến thắng nhờ vào pha lập công duy nhất của Sunday Mba - Ảnh: Reuters

Trận chung kết khép lại bằng một chiến thắng với tỷ số vừa đủ để đưa Nigeria trở thành tân vương bóng đá lục địa đen và Sunday Mba một lần nữa trở thành người hùng.

Ngôi vô địch còn là phần thưởng và kỷ niệm đáng nhớ nhất của HLV Stephen Keshi. Nhà cầm quân này chính là đội trưởng của Nigeria đăng quang ở CAN 1994 và với ngôi vô địch CAN 2013, Keshi đi vào lịch sử với tư cách là người lên ngôi bóng đá châu Phi ở vai trò cầu thủ và HLV. Trước đó, HLV Mahmoud El Gohary là người làm được điều này với Ai Cập ở CAN 1958 và 1998.

“Ước mơ của tôi đã làm được. Những năm chờ đợi của đất nước đã kết thúc. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Chúa. Chức vô địch sẽ giành cho người hâm mộ của quốc gia, những người luôn dõi theo những bước chân của chúng tôi”, HLV Keshi hạnh phúc nói với Reuters sau trận đấu.



HLV Stephen Keshi đi vào lịch sử với tư cách là người lên ngôi bóng đá châu Phi ở vai trò cầu thủ và HLV - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, HLV Paul Put của Burkina Faso nói: “Chúng tôi thực sự không có được thể lực tốt nhất trong trận chung kết. Tuy nhiên, chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời bởi làm được điều mà không ai nghĩ đến. Nigeria chứng tỏ họ là một đội bóng tốt và luôn chơi với tinh thần mãnh liệt”.

Chiến thắng ở CAN 2013 đồng nghĩa với việc Nigeria sẽ giành suất dự Confederations Cup 2013 (khởi tranh vào 15 - 30.6), nơi mà họ sẽ đối đầu với Tahiti, nhà vô địch Nam Mỹ Uruguay và đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha.

