Nỗi buồn của Mata 

Chơi rất hay trong màu áo Chelsea nhưng tiền vệ Juan Mata lại không được HLV Del Bosque đoái hoài trong thành phần tuyển Tây Ban Nha đá vòng loại World Cup sắp tới. Một phần do anh không thể cạnh tranh nổi các vị trí với Iniesta hoặc Xavi, Fabregas, nhưng ngay cả khi một trong số các thủ lĩnh này bị chấn thương, vận may cũng chẳng đến với Mata.

Có ý kiến cho rằng do màn thể hiện nhạt nhòa của anh trong màu áo Tây Ban Nha tại Olympic London khiến Mata bị mất điểm, nhưng cái chính có lẽ ông Del Bosque xây dựng phương án chiến thuật đã quá dư thừa tiền vệ tấn công nên không cần Mata. Thế nên không ai ngạc nhiên khi HLV Del Bosque bất ngờ tuyên bố “không còn chỗ cho Juan Mata”. Thay vào đó, ông Del Bosque gọi tiền vệ Javi Martinez của Bayern Munich để thế chỗ trung vệ Pique chuẩn bị cho 2 trận gặp Belarus và Pháp. Nhận tin này, Mata nói với tờ The Sun là anh rất thất vọng và có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đóng góp cho tuyển xứ bò tót, dù chính anh từng có một bàn thắng trong trận chung kết Euro vừa rồi.



Mata (áo sậm) chơi hay trong màu áo Chelsea nhưng vẫn bị loại khỏi tuyển Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Trong khi đó, HLV Roy Hodgson của tuyển Anh sau khi gạch tên 2 trụ cột trước đây là Terry và Rio Ferdinand, có thể sẽ loại Ashley Cole vì hậu vệ này dám chửi FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) trên mạng xã hội Twitter khi cơ quan này công bố lý do kỷ luật Terry (treo giò 4 trận, phạt tiền 220.000 bảng). Hiện Cole bị CLB Chelsea kỷ luật nội bộ. Báo chí Anh tiết lộ Cole phải chịu phạt 2 tuần lương (khoảng 240.000 bảng vì vạ miệng), và bị loại khỏi tuyển Anh ở trận gặp San Marino trên sân nhà. Nhưng ở trận gặp Ba Lan trên sân khách giữa tuần tới thì Cole có thể trở lại do hậu vệ Kieran Gibbs (Arsenal) vừa gặp chấn thương bắp đùi, còn Glen Johnson phải nghỉ đấu vì thẻ phạt. Ngoài ra, tiền vệ Lampard cũng bị đau và có khả năng phải chia tay tuyển Anh. Cũng may 2 tiền đạo Rooney và Carroll kịp trở lại.

Còn HLV Louis van Gaal của Hà Lan phải triệu tập lại các trụ cột bị bỏ rơi trước đây như Van der Vaart, Afellay, Nigel de Jong, vì vắng Sneijder, Leroy Fer, Mathijsen và Robben do chấn thương.

T.Quyết

