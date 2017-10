Nỗi buồn Iberia

Ở khu vực châu Âu. Tại bảng A, Croatia và Bỉ cùng 13 điểm khi đều có chiến thắng cùng tỷ số 2-0 lần lượt trước Serbia và Macedonia. Bảng B: Bulgaria thắng Malta 6-0 để rút ngắn cách biệt với đội đầu bảng Ý xuống còn 1 điểm, nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận. Trận còn lại, Đan Mạch thắng CH Czech 3-0 thắp lại hy vọng cạnh tranh vị trí nhì bảng. Bảng C: Đức thắng nhẹ nhàng Kazakhstan 3-0 (Schweinsteiger, Gotze và Muller ghi bàn) để giữ chắc ngôi đầu, trong khi đội nhì bảng Thụy Điển bị Ireland cầm chân 0-0. Bảng D: Hà Lan thắng Estonia 3-0 (Van der Vaart, Van Persie và Schaken ghi bàn) để đạt số điểm tuyệt đối: 15 điểm/5 trận. Bảng E: Iceland thắng Slovenia 2-1 để giữ vị trí nhì bảng ngay trước Albania cũng thắng Na Uy 1-0. Bảng G: Bosnia-Herzegovina có trận thắng then chốt trước Hy Lạp 3-1 để giữ ngôi đầu bảng. Bảng H: Anh thắng San Marino 8-0. Tại khu vực Nam Mỹ, tuyển Argentina thắng dễ Venezuela 3-0 (Higuain ghi cú đúp, bàn còn lại do Messi ghi từ chấm 11 m). Kết quả này giúp Argentina giữ chắc ngôi đầu với 23 điểm sau 10 trận. Colombia thắng Bolivia 5-0 xếp ngay sau với 19 điểm, nhưng đấu ít hơn 1 trận. Còn Uruguay để Paraguay thủ hòa 1-1 vẫn đứng vị trí thứ 4 với 13 điểm. Tại khu vực CONCACAF, tuyển Mỹ thắng Costa Rica 1-0 (Dempsey ghi bàn duy nhất), nhờ đó vươn lên nhì bảng thắp lại hy vọng có vé đi thẳng dự VCK. Honduras vẫn giữ ngôi đầu khi thủ hòa Mexico 2-2. Trận còn lại, Jamaica cầm chân Panama 1-1. G.Lao