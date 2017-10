Nội chiến M.U vẫn tiếp diễn

Hội CĐV M.U độc lập đã lên tiếng kêu gọi tẩy chay nhà Glazer bằng cách không đặt mua vé xem cả mùa 2010-2011. Đó là lý do số lượng vé bán ra của đội bóng này đang bị sụt giảm khá nhiều.

Lần đầu tiên trong vòng nhiều năm trở lại đây, CLB Manchester United (M.U) đã phải đưa vé xem cả mùa ra bán đại trà, trong khi loại vé này vốn chỉ dành cho những hội viên lâu năm của đội bóng. Theo BBC, hiện M.U còn 4.000 vé xem cả mùa chưa được gia hạn mới và số này sẽ được tung ra bán.

Hồi đầu tuần này, theo tìm hiểu của BBC, đội bóng chủ sân Old Trafford đã gia hạn được 50 ngàn vé xem cả mùa. Con số này sút giảm đáng kể so với cách đây hai năm. Khi đó, M.U bán được tổng cộng 64 ngàn vé xem cả mùa, trong đó có 8.000 vé hạng nhất. Dù chỉ có 8.500 ghế hạng nhất trong tổng số 76.000 chỗ ngồi trên sân Old Trafford, nhưng ghế hạng nhất lại chiếm đến hơn 40% doanh thu từ tiền vé.

Theo một chuyên gia tài chính từng nhiều năm làm việc cho M.U, việc sút giảm doanh thu từ vé xem cả mùa xuất phát từ sự chống đối của các CĐV đối với gia đình Glazer (chủ sở hữu M.U) cũng như tình hình tài chính thế giới vẫn còn khó khăn.

Mùa bóng vừa qua M.U thi đấu không đến nỗi nào nhưng điều quan trọng là người ta đã quá chán cách gia đình Glazer điều hành đội bóng Duncan Drasdo, GĐĐH MUST

MUST (Hội CĐV M.U độc lập) liên tục đưa ra những lời kêu gọi các hội viên của M.U không gia hạn vé xem cả mùa để phản đối gia đình nhà Glazer. Đỉnh cao của các cuộc phản đối diễn ra vào tháng 3 vừa qua. Khi đó, theo điều tra của ngân hàng Virgin Money, khoảng 30 ngàn hội viên của M.U cho biết sẽ không gia hạn vé xem cả mùa 2010-2011. Cho đến thời điểm này, với 50 ngàn vé xem cả mùa được gia hạn, nghĩa là có khoảng hơn 10 ngàn hội viên đã không gia hạn.

Duncan Drasdo, giám đốc điều hành MUST, tin tưởng rằng việc sút giảm doanh thu từ vé bán cả mùa sẽ tạo áp lực lớn lên gia đình Glazer, từ đó khiến họ phải nghĩ đến việc bán đội bóng. “Gia đình Glazer sẽ phải có cái nhìn thực tế vào tình hình của đội bóng khi thấy sự sút giảm nhu cầu mua vé”, Drasdo phát biểu trên Guardian, “Mùa bóng vừa qua, M.U thi đấu không đến nỗi nào nhưng điều quan trọng là người ta đã quá chán cách gia đình Glazer điều hành đội bóng. Với tình hình này, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo tài chính cho đội bóng trong thời gian tới”.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành chủ của M.U, gia đình nhà Glazer không tăng giá vé. Giá vé xem một trận đấu của “Quỷ đỏ” mùa giải 2010-2011 hiện đang ở mức từ 27 đến 49 bảng, trong khi vé xem cả mùa từ 513 đến 931 bảng. Trước đó, mức giá trung bình cho một vé xem cả mùa của M.U vào tháng 5.2005 là 487 bảng, sau đó tăng lên thành 727 bảng vào tháng 5.2010.

Hải Lâm