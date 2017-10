Nỗi khổ “người nghèo”

M.U mất thêm 54 triệu bảng Vừa qua trên tờ Sunday Times đã đăng thông tin M.U sẽ phải “xì” ra 54 triệu bảng cho 2 khoản: 15 triệu bảng cho phí dịch vụ, luật sư và 39 triệu bảng trả lãi ngân hàng và phí đáo hạn. Số tiền nói trên sẽ được nhà Glazer trích ra từ 500 triệu bảng - tiền phát hành trái phiếu hồi giữa tuần trước. Tờ Sunday Times cũng tiết lộ thêm, sắp tới, nhà Glazer sẽ rút thêm 11 triệu bảng nữa, để giải quyết những khoản có liên quan đến dịch vụ pháp lý. Sir Alex Ferguson: “tevez xứng đáng bị treo giò” Phát biểu trên tờ News of the World, HLV của M.U cho biết FA nên treo giò tiền đạo Carlos Tevez ở trận bán kết lượt về ở Old Trafford vì những hành vi anh này đã làm trong trận lượt đi. “Tevez đáng bị truất quyền thi đấu. Anh ta đã có ý khiêu khích và trả đũa các cầu thủ M.U”.