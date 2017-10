Nơi lịch sử bắt đầu

Gợi ý của chuyên gia Trận Young Boys – Tottenham Trong lần đầu tiên dự Champions League, các cầu thủ Tottenham chắc chắn rất nóng lòng phô diễn tài năng. Nếu không thể góp mặt ở vòng đấu bảng những nỗ lực của đội bóng này trong mùa giải năm ngoái sẽ trở thành vô nghĩa. Khả năng tấn công của Tottenham là khá tốt và điều này đã được thể hiện qua trận đấu đầu tiên tại Premier League với Man City. Tuy vậy, đội bóng nước Anh cũng cần cẩn thận bởi Young Boys đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Fenerbahce ở vòng sơ loại vừa qua. Do đó, chọn tài với tỷ lệ 2,5 trái. Trận Zenit – Auxerre Zenit đang thi đấu rất ấn tượng dưới sự dẫn dắt của HLV Luciano Spalletti khi chưa để thua trận nào sau 16 trận ở giải Ngoại hạng Nga. Trong khi đó, Auxerre khởi đầu không mấy thành công tại Ligue 1 với hai trận hòa trước hai đội yếu là Brest và Lorient. Nhiều khả năng, Zenit sẽ tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước khi bước vào trận lượt về. Vì vậy, chọn Zenit với tỷ lệ chấp nửa một. Trận Sparta Prague – Zilina Trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây, Sparta Prague đều phải dừng chân ở vòng sơ loại thứ ba Champions League. Do đó, đội bóng của CH Séc chắc chắn sẽ rất khát khao có mặt ở vòng đấu bảng. May mắn cho Sparta Prague là ở vòng play-off năm nay, họ chỉ phải gặp Zilina, đội bóng đến từ Slovakia. Với kinh nghiệm dày dạn ở đấu trường châu Âu, nhiều khả năng Sparta sẽ có chiến thắng. Chọn đội chủ nhà với tỷ lệ chấp nửa một. Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Sparta Prague là 57%, khả năng thắng của Zilina là 18%, khả năng hòa là 25%. Trận Dynamo Kiev – Ajax Đây là cặp đấu cân sức nhất trong loạt trận rạng sáng mai. Về mặt lực lượng, Ajax có phần nhỉnh hơn một chút nhưng Dynamo Kiev lại có lợi thế sân nhà. Nhiều khả năng trận này cả hai sẽ thi đấu rất thận trọng bởi chỉ một sơ sẩy thôi cũng có thể sẽ khiến họ phải ôm hận. Vì vậy, chọn xỉu với tỷ lệ 2,5 trái. Trận Rosenborg – Copenhagen Hai đội bóng Bắc Âu sẽ phải loại nhau để giành 1 vé vào vòng đấu bảng Champions League. Về mặt lực lượng cũng như lối chơi, hai bên khá tương đồng. Do đó, đây sẽ là một trận đấu cân bằng và ít bàn thắng. Chọn xỉu với tỷ lệ 2-2,5 trái.



Trang wincomparator dự đoán khả năng thắng của Rosenborg là 44%, khả năng thắng của Copenhagen là 28%, khả năng hòa là 28%. H.L (Theo Bettingpro.com)