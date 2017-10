Nỗi lo hai bên eo biển Manche

Chấn thương tiếp tục hoành hành ở đội tuyển Pháp và Anh trước trận đấu có tính chất quan trọng cho chiếc vé đến World Cup 2014 trong lượt trận ngày 17.10.

Hôm qua, trong lúc cú sốc thua Nhật Bản vẫn còn nóng hổi thì HLV Didier Deschamps của Pháp lại phải hứng chịu thêm một tổn thất nữa, khi tiền vệ Clement Chantome buộc phải rút lui trước trận “đại chiến” gặp Tây Ban Nha do chấn thương gân khoeo. Như vậy, cùng với sự vắng mặt của Rio Mavuba, Alou Diarra, Abou Diaby (chấn thương), Samir Nasri và Hatem Ben Arfa (bị loại), gánh nặng dẫn dắt lối chơi lẫn sự sáng tạo ở tuyến giữa sẽ dồn cả lên vai Franck Ribery do các tiền vệ Moussa Sissoko, Blaise Matuidi, Etienne Capoue hoặc Cabaye chưa có nhiều kinh nghiệm trong những trận đấu lớn. Hay nói theo cách của ESPN là “một mình Ribery sẽ đối chọi với 6-7 tiền vệ của Tây Ban Nha”, khi HLV Vincente Del Bosque nhiều khả năng sẽ sử dụng một tiền vệ để trám vào hàng thủ như trận thắng Belarus 4-0, hoặc sẽ chơi với đội hình không có tiền đạo như ở Euro 2012.



Franck Ribery (áo sậm) sẽ đóng vai trò quan trọng trong trận gặp Tây Ban Nha - Ảnh: Reuters

Trước tình hình của tuyển Pháp, trên các trang mạng xã hội ngày hôm qua, nhiều cư dân mạng đã dự đoán Pháp có thể sẽ tơi tả trước ĐKVĐ thế giới Tây Ban Nha với thất bại 0-3 hoặc 0-4. Hiện tại ở bảng I, Tây Ban Nha và Pháp đang chia sẻ ngôi đầu với cùng 6 điểm. Vì vậy, nếu nhận thất bại ở Madrid, chiếc vé đến thẳng Brazil vào mùa hè năm 2014 có thể sẽ vuột khỏi tầm tay của thầy trò HLV Deschamps.

Bên kia eo biển Manche, tuyển Anh dù không rơi vào tình cảnh như Pháp sau chiến thắng 5-0 trước San Marino hồi cuối tuần trước, nhưng HLV Roy Hodgson vẫn có nhiều điều để lo lắng khi cầu thủ chạy cánh Theo Walcott phải rút lui trước chuyến làm khách ở Ba Lan. Trước đó, cầu thủ của Arsenal đã phải nhập viện để theo dõi sau khi được chẩn đoán phổi bị tổn thương từ một pha va chạm mạnh với thủ thành của San Marino.

Dẫu chưa từng ra về trắng tay trên đất Ba Lan kể từ năm 1973, nhưng “Tam sư” thừa hiểu đội chủ nhà ở một đẳng cấp khác hẳn so với San Marino do sở hữu nhiều ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Robert Lewandowski, Lukasz Piszczek, Marcin Wasilewski... Vì vậy, ông Hodgson hiện rất đau đầu trong việc tìm người thay thế Frank Lampard và Steven Gerrard (đều không thể góp mặt do chấn thương và treo giò) trong vai trò cầm trịch tuyến giữa. Hơn nữa, ở bảng F, do Ba Lan đang là một trong những đội thách thức ngôi đầu của Anh (7 điểm) khi có 4 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận, nên một thất bại có thể sẽ là thảm họa đối với đội khách do Montenegro (4 điểm) và Ukraine (2 điểm) cũng sẽ có cơ hội vượt lên.

Nguyên Khoa

