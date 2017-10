Nới rộng khoảng cách

Newcastle nhấn chìm Liverpool

Ảnh: AFP Với cú đúp của trung phong Demba Cisse, Newcastle đánh bại thuyết phục Liverpool 2-0 trên sân nhà ở vòng 31 tối qua. Dù HLV Dalglish tung ra đội hình mạnh nhất với bộ ba tấn công Suarez, Carroll, Bellamy dưới sự hỗ trợ của thủ quân Gerrard nhưng do thiếu sắc sảo cộng với hàng thủ do cặp trung vệ Carragher, Skrtel chơi quá kém, Liverpool hoàn toàn để Newcastle lấn át với tài điều phối của tiền vệ gốc Việt Cabaye và Ben Arfa. Cuối trận, Liverpool chỉ còn chơi với 10 người khi thủ môn Reina nhận thẻ đỏ rời sân do đánh nguội cầu thủ Perch của Newcastle. Còn tiền đạo Carroll (người cũ của Newcastle) có một trận đấu quá thất vọng, bị thẻ vàng và bị thay ra ở phút 80. Như vậy, Newcastle tiếp tục nuôi hy vọng lọt vào tốp 4 khi đã cân bằng 53 điểm như Chelsea, nhưng tạm xếp sau do thua hiệu số. Còn Liverpool cơ hội tranh tốp 4 đã hết. (T.Quyết)