Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

Trước khi bước vào tứ kết, người ta nói nhiều đến cuộc đua song mã giữa 2 chân sút đang dẫn đầu giải vua phá lưới năm nay là David Villa (Tây Ban Nha) và Gonzalo Higuain (Argentina) cùng có 4 bàn thắng (người cũng ghi 4 bàn nhưng đã nói lời chia tay sớm là Robert Vittek của Slovakia); đồng thời tiên đoán rằng chiếc giày vàng sẽ thuộc về một trong 2 ngôi sao này.

Thực tế, Villa và Higuain đều đang có phong độ tốt. Villa đã thi đấu gần như trọn vẹn 4 trận (358 phút) và trừ trận đầu thua Thụy Sĩ ở vòng bảng, cả 3 trận sau anh đều tỏa sáng khi trận nào cũng ghi bàn. Các bàn thắng của Villa đến từ nhiều góc sút khác nhau, thể hiện đẳng cấp của tài năng sắp về đầu quân cho câu lạc bộ Barcelona này. Còn Higuain chỉ thi đấu 3 trận (do trận Argentina gặp Hy Lạp chỉ là thủ tục nên không cần anh ra sân) với tổng thời gian có mặt trên sân 251 phút, nhưng cách ghi bàn của anh khác với Villa bởi gần như chỉ đặt dấu chấm trên chữ I. Có nghĩa là Higuain được đồng đội, chủ yếu là Messi, dọn cỗ sẵn và anh chỉ việc làm nốt công việc cuối cùng là đưa bóng vào lưới. Từ đó mới thấy Villa hoạt động hữu hiệu hơn, khả năng ghi bàn đa dạng hơn, còn Higuain chỉ cần có mặt đúng ở điểm nóng là ghi bàn. Hơn nữa, Tây Ban Nha ở tứ kết gặp Paraguay, nhìn chung dễ chơi hơn so với trận Argentina gặp Đức, nên Villa có nhiều cơ hội thăng tiến hơn. Nếu giữ được độ ổn định và sắc sảo, Villa có nhiều khả năng phá lưới Paraguay (như từng ghi 2 bàn vào lưới Chile) hơn so với khả năng Higuain phá lưới Đức. Mặt khác, nếu vượt qua được tứ kết, vẫn còn đến 2 trận đấu (bán kết, chung kết hoặc tranh hạng 3) để gia tăng số bàn thắng. Thế nên Villa phần nào nhỉnh hơn Higuain trong cuộc đua này xét trên lý thuyết.

Lịch sử các vòng chung kết World Cup thường cho thấy hiếm vua phá lưới nào nở muộn mà thường khẳng định từ đầu như: Lato (1970), Lineker (1986), Schillaci (1990), Stoikov, Salenko (1994), Suker (1998), Ronaldo (2002), Klose (2006)... chỉ có 2 trường hợp vượt lên sau vòng bảng là Kempes (1978) ghi 6 bàn bắt đầu từ vòng 2 và nhất là Paolo Rossi (Ý) cũng ghi 6 bàn trong 3 trận đấu cuối cùng của giải.



Thế nên phải sau vòng tứ kết, cuộc đua Vua phá lưới mới lộ ra nhiều điều, và khi đó, ai vượt lên trước thì sẽ chiếm nhiều ưu thế để đoạt danh hiệu cao quý này.

Bên cạnh đó cũng phải tính đến nhóm đã ghi được 3 bàn thắng với 4 cầu thủ đeo bám rất sát phía sau, trong đó đáng ngại nhất chính là Luis Fabiano của Brazil vì đội bóng ứng viên số 1 này hoàn toàn có thể đi sâu. Kế đến là Luis Suarez (Uruguay) càng chơi càng lên chân, nhất là khi gặp một đội được coi là dưới cơ như Ghana, cơ hội để Suarez gia tăng bàn thắng là điều rất dễ xảy ra. Nếu vào bán kết, Suarez càng có điều kiện để vượt qua nhóm trên. Một tài năng nữa cũng được kỳ vọng là tiền vệ Thomas Mueller của Đức. Nếu Đức vượt qua Argentina, cơ hội cho Mueller giành giải Vua phá lưới không hề nhỏ. Trong khi đó, Asamoah Gyan (Ghana) sẽ được thử thách ở trận gặp Uruguay. Trong 3 bàn thắng trước đây của anh có đến 2 quả phạt đền, vì vậy Gyan sẽ có cơ hội vượt lên, nếu Ghana vào bán kết.

Trong nhóm ghi 2 bàn, người được chờ đợi có thể tạo bùng nổ chính là Vua phá lưới World Cup 2006 Miroslav Klose. Với kinh nghiệm và khát vọng rất lớn, Klose hứa hẹn sẽ tạo dấu ấn. Tương tự, Carlos Tevez của Argentina cũng đầy khao khát khẳng định tài ghi bàn của mình như anh từng thể hiện trong trận thắng Mexico. Ngoài ra, Forlan, Sneijder hay Podolski cũng có thể vượt lên nếu đội bóng của họ vào sâu.

Quang Tuyến