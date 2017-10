Nóng bỏng derby nước Ý

Trận derby nước Ý giữa chủ nhà Juventus và Inter Milan ở vòng 11 diễn ra vào rạng sáng mai sẽ đẩy cuộc đua ngôi vô địch Serie A lên cao trào.

Bên cạnh những mối duyên nợ trong quá khứ và việc cả hai giữ 2 vị trí đầu bảng, cuộc đấu này càng nóng bỏng hơn do Inter Milan đang được đánh giá là thách thức lớn nhất của “Bà đầm già” trong hành trình bảo vệ scudetto và duy trì mạch trận bất bại. Đây là một bài kiểm tra thực sự đối với Juventus khi Inter Milan đang hồi sinh mạnh mẽ với 8 trận toàn thắng ở mọi đấu trường dưới tài cầm quân của HLV trẻ Andrea Stramaccioni, người vừa được ví như một Jose Mourinho mới. Tuy nhiên, ngược với Mourinho, Stramaccioni xây dựng cho Inter Milan một lối chơi tấn công đầy hiệu quả với bộ ba Diego Milito, Antonio Cassano và Rodrigo Palacio. Mối lo duy nhất của nhà cầm quân 36 tuổi nằm ở hàng tiền vệ - vốn là điểm mạnh của Juventus - khi Wesley Sneijder và Dejan Stankovic chưa thể trở lại do chấn thương.

Về thành tích, mọi thứ đang rất hoàn hảo với Juventus, nhưng “Bà đầm già” không thể làm CĐV an tâm sau 2 trận thắng đầy may mắn trước Catania (1-0) và Bologna (2-1) vừa qua, còn HLV Antonio Conte vẫn chưa thể trở lại băng ghế chỉ đạo do án phạt. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn có thừa khả năng để cản sự thăng tiến của Inter Milan khi sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất ở Serie A mùa này với chỉ 5 lần bị thủng lưới và từng thắng đối thủ ở 2 trận gần nhất trên sân nhà.

Nếu Juventus (28 điểm) thất trận, cuộc đua scudetto sẽ được hâm nóng trở lại. Ngược lại, nếu Inter Milan (24 điểm) trắng tay, con đường đến ngôi vô địch năm nay có thể sẽ chỉ còn mỗi mình “Bà đầm già”.

Ở trận đấu sớm hơn, AC Milan sẽ có cơ hội để xua tan bầu không khi u ám ở San Siro trước vị khách Chievo. Một thất bại hoặc hòa có thể là “dấu chấm hết” cho HLV Massimiliano Allegri bởi suất dự cúp châu Âu mùa sau sẽ xa rời tầm tay.

Trong trận đấu muộn vòng 9 hôm qua, Fiorentina có chiến thắng đầu tiên sau 30 năm trên sân Genoa với trận thắng 1-0 và vươn lên vị trí thứ 5.

Tỷ lệ cược Juventus - Inter Milan: Juventus chấp nửa trái, 1 trái thắng 9; AC Milan - Chievo: Milan chấp 1 trái thắng 8. (Nguồn: Asianbookie)

T.Nguyên

