Nóng bỏng vé thứ hai

Trước hết ở trận Ghana - Serbia (bảng D), tin vui cho đội bóng châu Phi là tiền vệ Sulley Muntari đã hồi phục chấn thương nên sẽ cùng hai cầu thủ giàu kinh nghiệm Stephen Appiah và John Mensah giúp Ghana lấp khoảng trống của Essein để tranh chấp khu trung tuyến. Ngoài ra, một vũ khí vô cùng lợi hại của Ghana là HLV trưởng Milovan Rajevic, người Serbia, nên rất am hiểu lối đá của các đồng hương. Tuy vậy ông vẫn tỏ ra dè dặt: “Serbia sẽ rất nguy hiểm nếu họ chơi đúng phong độ. Một kết quả tốt trước Serbia sẽ là động lực rất lớn đối với chúng tôi để vào vòng 2”.

Còn HLV tuyển Serbia cũng tỏ ra tôn trọng đối phương: “Ghana là đại diện mạnh nhất của châu Phi ở World Cup lần này. Họ luôn chơi tốc độ, thể lực dồi dào dựa trên sức trẻ, nên để khắc chế lối chơi đó là không dễ dàng”. Tỷ lệ cược: Serbia chấp đồng nửa, ăn 9 (nguồn: Asianbookie).

Ở bảng C, Algeria có bất lợi về quân số do thủ môn Faouzi Chaouchi và tiền đạo Nadir Belhadj bị treo giò do nợ thẻ đỏ tại Cúp bóng đá châu Phi 2010. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo của Slovenia là Milivoje Novakovic (FC Cologne) và Zlatan Ljubijankic đang hồi phục chấn thương tốt nên có thể góp mặt ở trận đấu này. Phát biểu trước trận đấu, HLV Matjaz Kek (Slovenia) cho biết: “Tôi đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Algeria ở những trận vòng loại World Cup ở châu Phi và CAN 2010. Một trận thắng sẽ là bàn đạp để chúng tôi tiếp tục nuôi hy vọng lần đầu tiên vượt qua vòng bảng”. Còn HLV Rabah Saadane (Algeria) đánh giá: “Slovenia đã thể hiện họ không phải là một đội bóng tầm thường khi vượt qua Nga để có mặt ở World Cup. Đó là thách thức rất lớn trong trận mở màn, nhưng chúng tôi sẽ làm cho người dân Algeria tự hào”. Tỷ lệ cược: Slovenia chấp đồng nửa, thua 9 (nguồn: Asianbookie).

Quang Huy - Tây Nguyên