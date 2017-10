Nóng tại đáy bảng

Ban lãnh đạo Malaga đã giảm giá vé trận này xuống rất thấp để thu hút CĐV nhà đến sân Rosaleda. Điều này cho thấy Malaga đang rất cần một chiến thắng để củng cố hy vọng trụ hạng do họ chỉ còn hơn khu vực nguy hiểm 2 điểm.

Malaga đã không thắng trong 7 vòng liên tiếp và 3 trận gần đây của họ là hòa. Nhưng may cho Malaga là đội khách Gijon đang rơi tự do. Từ đầu tháng 4, Gijon cảm thấy họ đã tích lũy gần đủ điểm trụ hạng nên chơi lơi chân. Do đó, Gijon đã thua 4 vòng liên tiếp và không ghi được bàn thắng. Totomaster dự đoán: Malaga thắng 2-1.

Valladolid (18) – Getafe (7)

Valladolid lột xác kể từ khi mời Javier Clemente về dẫn dắt. Trong 4 trận dưới thời Clemente, Valladolid thắng 2, hòa 2 và giờ chỉ còn kém khu vực an toàn 2 điểm. Getafe lúc này chỉ kém đội xếp thứ 6, Villarreal 2 điểm và họ đang quyết tâm kiếm một vé dự Cúp châu Âu. Tinh thần của Getafe đang lên với trận thắng 4-3 trước Sevilla cách đây 1 tuần. Đó cũng là trận thắng thứ 4 của đội trong 6 vòng gần đây. Chỉ có điều là lịch sử chống Getafe vì họ chưa từng ghi bàn trên sân của Valladolid. Totomaster dự đoán: Valladolid thắng 1-0.

Tenerife (19) – Racing (15)

Racing ở khu vực an toàn, Tenerife ở khu vực nguy hiểm nhưng khoảng cách giữa hai đội chỉ là 4 điểm. Trận đấu này căng thẳng cho cả hai. Racing có lợi thế tâm lý chỉ cần hòa là tiếp tục trụ lại ở nhóm an toàn nhưng Tenerife lại có lợi thế sân nhà. Trong 6 trận đá trên sân Heliodoro gần đây, Tenerife thắng 3 và chỉ thua 1 trận trước Real. Totomaster dự đoán: Racing thắng 1-0.

Xerez (20) – Almeria (13)

Almeria cần thêm một trận thắng nữa mới chắc chắn trụ hạng. Nhưng các cầu thủ Almeria nghĩ rằng họ đã trụ hạng từ 1 tháng trước nên thi đấu thiếu quyết tâm trong thời gian qua. Đó là lý do trong 6 vòng gần đây, Almeria chỉ kiếm được 2 điểm. Về phía Xerez, họ phải thắng trận này nếu còn muốn nuôi hy vọng trụ hạng. Trận này, Xerez đá sân nhà, nơi họ mới thua 1 trong 5 trận gần đây. Totomaster dự đoán: Xerez thắng 2-1.

Deportivo (9) – Zaragoza (16)

Sau trận hòa Sevilla hồi giữa tháng 3, Deportivo cảm thấy không còn hy vọng vào cuộc đua giành vé dự Champions League. Lấy vé dự Europa League thì Deportivo không hứng thú nên họ buông xuôi trong 8 vòng sau đó (thua 6, hòa 2). Về phía Zaragoza, họ đang khát điểm để trụ hạng. Trong 4 vòng gần đây, Zaragoza có lịch thi đấu nặng cộng với tâm lý căng thẳng nên họ thi đấu không thành công (2 hòa, 2 thua). Totomaster dự đoán: Deportivo thắng 2-1.

Anh Tú