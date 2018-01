Nottingham Forest - Arsenal: Thân ở The City Ground, hồn ở Stamford Bridge

Arsenal sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch ở Cúp FA bằng chuyến làm khách trên sân The City Ground của đội hạng Nhất Nottingham Forest vào đêm 7.1 (lúc 23 giờ, theo giờ VN). Khoảng cách 27 bậc giữa 2 đội theo hệ thống của bóng đá Anh có thể là quá đủ để HLV Arsene Wenger cất các trụ cột mà vẫn hy vọng giành được tấm vé vào vòng 4.

Cất nhiều trụ cột

Hành quân đến The City Ground nhưng tâm trí của “Các pháo thủ” lại để ở Stamford Bridge, nơi họ sẽ chơi trận bán kết lượt đi Carabao Cup với chủ nhà Chelsea vào ngày 11.1. Đó chính là lý do mà HLV Wenger sẽ sử dụng một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị và trẻ cho trận đấu với Nottingham để giúp các ngôi sao của ông có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí bản thân ông cũng được nghỉ ngơi bất đắc dĩ do án phạt cấm chỉ đạo 3 trận từ LĐBĐ Anh vì những phát ngôn không đúng mực với trọng tài.

tin liên quan Chính sách chuyển nhượng của Arsenal quá lạc hậu Trong khi các đội bóng khác liên tục chi tiền để tăng cường lực lượng thì Arsenal vẫn không có nhiều động thái trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Wenger nói: “Tôi sẽ quay vòng một chút vì chúng tôi có 3 trận đấu quan trọng trong 6 ngày. Chúng tôi phải giữ mức độ tập trung của chúng tôi khi vòng 3 Cúp FA luôn rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn phải chơi trên sân của một đội bóng ở Championship. Chúng tôi sẽ lại chơi vào thứ Tư tới vì vậy tôi phải xoay vòng đội hình của tôi một chút”.

Ngoài những ca chấn thương của Sead Kolasinac, Aaron Ramsey, Olivier Giroud, Nacho Monreal, Granit Xhaka và Laurent Koscielny thì chắc chắn Mesut Ozil, Alexis Sanchez, Alexandre Lacazette, Hector Bellerin… cũng sẽ không xuất trận để nhường chỗ cho Alex Iwobi, Theo Walcott, Danny Welbeck, Reiss Nelson… Đó là những cầu thủ hoàn toàn có khả xuyên thủng một trong 5 hàng phòng ngự tệ nhất ở Championship mà Nottingham Forest đang sở hữu.

Arsenal có thể khai thác những tình huống cố định hoặc phản công để tìm kiếm bàn thắng nếu như Nottingham chơi với 10 cầu thủ phía sau quả bóng bởi đó là 2 điểm yếu nhất nơi hàng phòng ngự của đội chủ nhà. Thế nhưng, “Các pháo thủ” cũng cần phải cảnh giác trước những cú đánh biên của Nottingham khi đó chính là nơi cung cấp bóng cho Daryl Murphy và Kieran Dowell, 2 chân sút tốt nhất của “The Reds”.

Thay tướng nhưng khó đổi vận

Dù đang chơi ở Championship nhưng Nottingham từng là một tên tuổi lừng lẫy của bóng đá Anh với 2 lần đăng quang liên tục ở Cúp C1 châu Âu (1979 và 1980) và một lần chiến thắng ở Siêu Cúp châu Âu. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi những năm tháng vinh quang đó đã xa thật xa, đến nỗi mà giờ đây Nottingham còn không có khả năng góp mặt ở Premier League chứ nói chi đến chuyện tìm kiếm một danh hiệu. Do vậy, trận đấu với Arsenal được xem là một cơ hội để cho các CĐV của Nottingham làm sống lại quá khứ, dù đội bóng của họ đang gặp nhiều khó khăn. Dù đang chơi ở Championship nhưng Nottingham từng là một tên tuổi lừng lẫy của bóng đá Anh với 2 lần đăng quang liên tục ở Cúp C1 châu Âu (1979 và 1980) và một lần chiến thắng ở Siêu Cúp châu Âu. Thế nhưng, thật đáng tiếc khi những năm tháng vinh quang đó đã xa thật xa, đến nỗi mà giờ đây Nottingham còn không có khả năng góp mặt ở Premier League chứ nói chi đến chuyện tìm kiếm một danh hiệu. Do vậy, trận đấu với Arsenal được xem là một cơ hội để cho các CĐV của Nottingham làm sống lại quá khứ, dù đội bóng của họ đang gặp nhiều khó khăn.

HLV Mark Warburton đã bị sa thải vào ngày cuối năm 2017 sau khi không giành được chiến thắng ở 4 trận liên tục, trong đó có đến 3 trận thua. Sau đó, vị HLV tạm quyền Gary Brazil đã giúp “The Reds” giành được một điểm đáng khích lệ trên sân của Leeds (0-0), khiến các CĐV của họ hy vọng về một kết quả khả quan trước Arsenal. Thế nhưng, ngoài họ ra, những người thích chơi trò dự đoán đều không tin vào điều đó.

Tất nhiên, cũng có những tín hiệu tích cực cho Nottingham khi Dowell đã được CLB chủ quản Everton cho phép chơi ở Cúp FA, Murphy đã có thể xuất trận sau khi vắng mặt ở trận gặp Leeds vì chấn thương và Danny Fox cũng vừa bình phục để giúp HLV Brazil có trong tay đội hình mạnh nhất cho trận đấu này. Thế nhưng, việc “The Reds” không tìm được mành lưới của đối phương trong 3 trận gần nhất vẫn tồn tại như một hồi chuông báo động.

Trong hoàn cảnh đó, thật khó có thể tin rằng Nottingham sẽ dựa vào lợi thế sân nhà để loại Arsenal ra khỏi cuộc chơi, dù lịch sử của Cúp FA từng chứng kiến không ít gã Goliath bị khuất phục dưới tay những chàng David.

Tình hình nhân sự Nottingham: Chris Cohen, Jack Hobbs, Stephen Henderson đều không thể xuất trận vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Matt Mills vẫn còn bỏ ngỏ. Arsenal: Sead Kolasinac, Aaron Ramsey, Olivier Giroud, Nacho Monreal, Granit Xhaka và Laurent Koscielny đều vắng mặt vì chấn thương.

Lịch sử đối đầu - Nottingham và Arsenal đã gặp nhau 98 lần ở mọi giải, Nottingham thắng 26 trận, Arsenal thắng 50. - Nottingham và Arsenal đã gặp nhau 3 lần ở Cúp FA, Nottingham thắng 1 trận, Arsenal thắng 2. - Nottingham chỉ thắng được có một trận trong 14 lần gần nhất gặp Arsenal ở mọi giải (hòa 4, thua 9).

Nam Khang