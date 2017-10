Nụ cười như nắng

Tôi làm quen với cái tên Đỗ Hùng trên báo chí kể từ Word Cup 2006 diễn ra ở Đức. Sau đó với Euro 2008 tại Áo và Thụy Sĩ rồi World Cup 2010 tại Nam Phi và lần này là Euro 2012 tại Ba Lan và Ukraine, tôi lại nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của anh trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Nếu có ai đó hỏi tôi ai là phóng viên thể thao thành công và may mắn nhất VN? Tôi sẽ kể một trong số đó là Đỗ Hùng. Bởi hiếm có phóng viên nào ở VN mà phỏng vấn nhiều tên tuổi lừng danh của bóng đá thế giới, tận mắt theo dõi các trận đấu bóng đá đỉnh cao, in dấu chân lên nhiều cầu trường như anh. Cứ nhìn vào nụ cười và ánh mắt lấp lánh của Đỗ Hùng sẽ có nhiều người tin là anh may mắn thật.

Tuy nhiên có theo dõi hành trình của anh qua từng giải đấu danh giá nhất hành tinh mới biết, sẽ không có may mắn ấy nếu Đỗ Hùng không thực sự giỏi giang và chịu xông pha nhiều đến thế. Bằng những bài viết từ “mặt trận”, anh đã truyền cảm hứng bóng đá và những cảm xúc nhân văn tới biết bao người đang “ở nhà”.

Dõi theo anh, tôi không quên cám ơn Báo Thanh Niên đã “nhìn ra” và luôn nâng bước người phóng viên vàng!

Đoàn Hữu Hoàng Khuyên

(26D3 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)