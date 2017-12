Burnley dự cúp châu Âu?

Câu chuyện này hoàn toàn có thể, với 32 điểm sau 19 lượt đấu và xếp hạng 7, coi như đảm bảo chắc Burnley đã hoàn thành nhiệm vụ số 1 của mình mùa này là an toàn trụ hạng. Đây là số điểm chỉ kém 8 điểm so với tổng cộng số điểm sau 38 trận của mùa trước mà Burnley có được (40 điểm), và phải đến gần cuối mùa họ mới đạt được để an toàn trụ hạng.

Vì vậy, mùa này trong bối cảnh bị đánh giá về lực lượng còn kém hơn so với mùa trước, nhất là việc không thể giữ được trung vệ hay nhất của mình là Michael Keane (chuyển sang Everton). Thế nhưng, Burnley đã làm hơn gấp đôi so với mùa trước là hoàn thành sớm nhiệm vụ trụ hạng chỉ trong nửa mùa giải. Thậm chí, Burnley còn có thể mơ mộng cạnh tranh kiếm suất dự Cúp châu Âu mùa tới mà khả dĩ nhất là góp mặt ở giải Europa League.

Bình luận viên McNulty nhận định: “HLV Sean Dyche đã làm công việc của mình quá tuyệt vời, khi kết nối các cầu thủ Burnley chỉ mức trung bình khá thành một khối, thi đấu có tổ chức và cực kỳ kỷ luật. Đặc biệt là tinh thần thi đấu của Burnley quá ấn tượng, giúp CLB này có những trận thắng trước Chelsea 3-2, hòa Liverpool 1-1 hay hạ Everton 1-0… Trong đó, ấn tượng nhất phải là chuỗi 3 trận thắng liên tiếp từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 trước Newcastle và Southampton (cùng 1-0) và Swansea 2-0, đã đưa Burnley có lúc nằm ở vị trí top 4. Điều mà xưa nay CLB này chưa bao giờ tận hưởng được”.

Sau lượt đi, với 32 điểm Burnley đứng cách không xa các “ông lớn” như Arsenal và Tottenham (đều có 34 điểm), trong khi đội ở tốp 4 là Liverpool cũng chỉ hơn Burnley có 3 điểm. Vì vậy, nếu coi thường Burnley thì các “ông lớn” đang tranh vị trí tốp 4 trên có thể phải nhận cú sốc, bởi đội bóng của HLV Sean Dyche sẽ là kẻ phá bĩnh đáng ngại nhất.

Kỷ lục 6 HLV bị sa thải

Cả mùa giải trước chỉ có 6 HLV bị sa thải hoặc từ chức, thì mùa này chỉ sau nửa mùa giải cũng đã có 6 HLV mất việc. Cho thấy, sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên rõ ràng. Việc đầu tư quá nhiều tiền ở mùa hè, nhưng nhiều CLB đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn như Everton, Swansea, West Ham, Crystal Palace, Leicester hay West Brom đã dẫn tới việc phải thay đổi HLV. Sắp tới, HLV Mark Hughes của Stoke City cũng sẽ đối mặt nguy cơ bị sa thải.

Tuy nhiên, đến giờ việc thay đổi HLV chỉ có Leicester thay HLV Craig Shakespeare bằng Claude Puel và Everton thay HLV Ronald Koeman bằng HLV Sam Allardyce đã đổi vận khi cả 2 đội này leo lên nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi Swansea sa thải HLV Paul Clement chưa có ai thay vẫn nằm cuối bảng, hay West Brom thay HLV Tony Pulis bằng Alan Pardew cũng chưa có cải thiện gì đáng kể, tương tự West Ham thay HLV Slaven Bilic bằng HLV David Moyes cũng đang phập phù đứng sát ngay nhóm rớt hạng.

Những tình thế khó khăn này sau lượt đi, đang gây quá nhiều áp lực cho các HLV mới đến trên và họ sớm phải tìm cách cải thiện thành tích đội nhà. Nếu không, theo bình luận viên McNulty dự báo, sang tháng 2 năm sau khi các đợt trận then chốt quyết định thành bại các CLB, và nếu vẫn sa sút thì rất có thể “cuộc thay HLV liên tiếp” sẽ lại xảy ra một lần nữa.

Man City và phần còn lại

Chuyện Man City đang phá mọi kỷ lục chiến thắng ở giải Ngoại hạng Anh mùa này là điều không ngờ tới, dù trước giải ai ai cũng dự báo “Man xanh” trong mùa thứ 2 của HLV Pep Guardiola dẫn dắt là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất.

HLV Guardiola đã cực kỳ thành công khi nhào nặn những tài năng trẻ của mùa trước như Kevin de Bruyne, Leroy Sane, Gabriel Jesus hay Raheem Sterling nay vụt sáng trở thành những “sao” đẳng cấp hàng đầu thế giới thay vì như đánh giá chỉ là những cầu thủ hứa hẹn. Bên cạnh đó lực lượng bổ sung ở hàng thủ gồm thủ môn Ederson, tiền vệ phòng ngự Bernardo Silva, các hậu vệ Kyle Walker, Danilo và Benjamin Mendy với tổng cộng giá trị gần 250 triệu bảng, đã phát huy tác dụng giúp Man City củng cố chắc điểm yếu phòng ngự lộ ra ở mùa trước.

Sự đồng bộ trên cả 3 tuyến, cùng lối chơi theo triết lý của HLV Guardiola là sở hữu bóng, phối hợp tốc độ cao, có nhiều giải pháp tấn công và ghi bàn… được các cầu thủ Man City vận hành trơn tru tạo nên một “Man xanh” bách chiến bách thắng. Giữa lúc, các đối thủ của Man City như M.U, Chelsea hay Liverpool lại không giữ phong độ đều đặn, lúc hay lúc dở phập phù nên tụt lại quá xá ở phía sau. Có lẽ, ở lượt về M.U, Chelsea, Liverpool và thêm Arsenal, Tottenham chỉ nên lo cạnh tranh nhau xem ai đứng ở vị trí tốp 4, còn về chức vô địch thì họ nên quên đi.

Bình luận viên McNulty cho rằng: “Chuyện Man City bị mất chức vô địch sẽ rất khó tin. Từ giờ đến hết mùa, câu hỏi đặt ra chỉ là Man City sẽ phá thêm bao nhiêu kỷ lục nữa và sẽ đạt số điểm kỷ lục của mùa giải này là bao nhiêu mà thôi”.

Giang Lao