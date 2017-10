Nước mắt “The Reds”

Gợi ý của chuyên gia Trận Juventus – Sturm Graz



Với 2 bàn thắng của Bonucci và Amauri trên sân Sturm Graz, Juventus nhiều cơ hội giành quyền đi tiếp vào vòng đấu bảng Europa League. Trong khi đó, Sturm Graz không còn cách nào khác là phải dồn lên tấn công. Vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu mở và có nhiều bàn thắng. Chọn tài với tỷ lệ 2,5 - 3 trái.



Trận Trabzonspor – Liverpool



Liverpool sẽ bước vào trận đấu này với nhiều khó khăn. Về mặt nhân sự, có thể Mascherano, Gerrard và Torres sẽ không ra sân vì những lý do khác nhau. Bên cạnh đó, việc chỉ thắng 1-0 ở lượt đi khiến đội bóng thành phố cảng nước Anh sẽ phải chịu áp lực nặng nề khi đến làm khách tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều khả năng, Liverpool sẽ cố gắng chơi chặt chẽ để giữ vững ưu thế mong manh đang có. Do đó, chọn xỉu với tỷ lệ 2 - 2,5 trái.



Trận Man City – Timisoara



Sau khởi đầu chật vật tại Premier League, Man City có liền hai trận thắng. Gần đây nhất, với việc vượt qua Liverpool 3-0, đội bóng chủ sân City of Manchester cho thấy việc đầu tư lớn của họ đã bước đầu mang lại hiệu quả. Chính vì vậy, Timisoara sẽ không phải là đối thủ của Man City. Do đó, chọn chủ nhà với tỷ lệ chấp 2 trái.



Trận Aston Villa – Rapid Vienna



Sau thất bại 0-6 trước Newcastle hồi cuối tuần qua, báo chí Anh cho rằng HLV tạm quyền Kevin MacDonald của Aston Villa chỉ có 2 trận để chứng tỏ ông xứng đáng trở thành người kế nhiệm Martin O’Neill. Dù vậy, đội bóng chủ sân Villa Park vẫn có nhiều khả năng đi tiếp tại Europa League khi có lực lượng nhỉnh hơn so với đối thủ Rapid Vienna. Do đó, chọn chủ nhà với tỷ lệ chấp 1 - 1,5 trái. Hải Lâm

(Theo Bettingpro.com)