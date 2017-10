Oan gia ngõ hẹp

Ai Cập từng hạ Cameroon tại trận chung kết CAN 2008. Tại CAN 2010, họ phải đụng nhau ngay từ vòng tứ kết.

Nếu biết trước Cameroon xếp thứ nhì bảng D, có lẽ Ai Cập đã không chọn ngồi ngôi cao tại bảng C để khỏi phải sớm đụng “Bầy sư tử bất khuất”. Trong các đội tại bảng D, Ai Cập chỉ ngán mỗi Cameroon chứ họ không sợ Zambia hay Gabon. Ngược lại, Cameroon cũng chẳng vui khi phải đụng Ai Cập sớm. Họ đã cố gắng kiếm ngôi đầu bảng D nhưng không thành công vì bị Tunisia cầm hòa 2-2 trong lượt cuối. Ai Cập là cái tên gợi cho Cameroon nhiều nỗi đau. Năm 1986, Ai Cập đã phế truất Cameroon khỏi ngôi vô địch châu Phi bằng chiến thắng trong trận chung kết. Năm 2005 tại vòng loại World Cup, Ai Cập ngáng đường Cameroon bằng trận hòa 1-1 tại lượt cuối cùng giúp Bờ Biển Ngà đến Đức. Tại CAN 2008, Cameroon vay tiếp Ai Cập một món nợ lớn khi để thua 0-1 trong trận chung kết.

Ngoài những oan nợ trước đây, trận đấu này còn đáng xem bởi Cameroon và Ai Cập cùng đều có truyền thống thi đấu thành công tại CAN. Ai Cập đã 6 lần đăng quang giải này và giữ ngôi vô địch châu Phi trong hai giải lần đây. Cameroon là đội giàu truyền thống thứ 2 với 4 lần vô địch. Trong số 8 đội tại tứ kết chỉ có Ai Cập và Cameroon là những đội từng đăng quang trong 14 năm qua. Một chi tiết đáng lưu ý là trong 3 lần hai đội này gặp nhau tại vòng knock-out của CAN, đội nào thắng sau đó sẽ giành luôn ngôi vô địch.

Ai Cập không giành được vé vào VCK World Cup 2010 nhưng điều đó không ảnh hưởng tới phong độ của họ tại CAN. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Shehata chơi ấn tượng với 3 chiến thắng và họ là đội duy nhất có thành tích toàn thắng tại CAN. Hàng công của Ai Cập cũng hoạt động hiệu quả nhất khi lập công 7 lần/3 trận còn hàng thủ của họ cũng chơi an toàn nhất khi chỉ lọt lưới 1 bàn/3 trận. Trong trận đấu với Benin lượt cuối vòng bảng, Ai Cập chỉ dùng đội hình dự bị nên các trụ cột của họ coi như được nghỉ nhiều hơn 4 ngày so với Cameroon.

Bên phía Cameroon, họ thành công trong việc giành vé tới World Cup nhưng sự chuẩn bị cập rập khi tới Angola khiến Cameroon chưa có phong độ tốt nhất. Trong 3 trận của vòng bảng, Cameroon chơi không thuyết phục khi chỉ thắng được Zambia. Hàng thủ của Cameroon có nhiều hậu vệ tên tuổi nhưng họ lại thi đấu cho các CLB khác nhau tại các giải đấu khác nhau. HLV Le Guen vẫn chưa tìm ra cách giúp hàng thủ Cameroon chơi an toàn tại CAN. Trong 3 trận vòng bảng, Cameroon đều bị thủng lưới trước. Hàng tấn công của Cameroon nhập cuộc không tốt nên chưa ghi được bàn nào tại vòng bảng thời gian hiệp 1. Nếu các điểm yếu này không được khắc phục, họ sẽ phải trả giá trước đội quân giàu kinh nghiệm Ai Cập.

Dự đoán: Ai Cập thắng 2-1.

Anh Tú