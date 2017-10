Old Trafford tri ân Sir Alex Ferguson

Bên ngoài sân Old Trafford

Mặt nạ, cờ phướn đã sẵn sàng cho ngày tri ân

Bên trong sân Old Trafford, ngay từ sớm đã được nhuộm một màu đỏ rực



Những lời tri ân dành cho Sir Alex

Sir Alex Ferguson không đoán được bên trong sân Old Trafford như thế nào

Mọi thứ như vỡ òa sau khi Sir Alex xuất hiện

Đã có những giọt nước mắt trên gương mặt của Sir Alex

Có lẽ đây là hình ảnh cuối cùng của Sir Alex trên băng ghế chỉ đạo tại sân Old Trafford

Bà Cathy Ferguson, người rất ghét bóng đá, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xuất hiện trên khán đài theo dõi một trận bóng đá

M.U đã đánh bại Swansea 2-1

Sir Alex Ferguson nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League 2012-2013 và gần như chắc chắn đây là lần cuối cùng