Olympic Brazil mất thủ môn số 1

(TNO) Lựa chọn số 1 trong khung gỗ tuyển Olympic Brazil Rafael Cabral đã không thể góp mặt tại Olympic London sau khi gặp chấn thương ở khuỷu tay phải, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) xác nhận.

Thủ môn Rafael Cabral của Olympic Brazil - Ảnh: Reuters

Rafael dính chấn thương trong buổi tập sáng 24.7 tại trung tâm London Colney của Arsenal. Kết quả chụp x-quang sau đó cho thấy khuỷu tay của thủ thành 22 tuổi này đã phải chịu một tổn thương khá nặng, dẫn tới đau đớn và cử động khó khăn.

Bác sĩ của đội tuyển Olympic Brazil Jose Luis Runco phát biểu trên đài Globo Esporte: "Anh ấy bị đau ở khuỷu tay và khi chúng tôi cho kiểm tra, anh ấy tỏ ra rất đau đớn và gặp nhiều khó khăn khi cử động. Xét tới vị trí mà cậu ấy đang chơi (thủ môn) và thực tế rằng suốt Olympic chúng tôi chỉ có 18 cầu thủ và 2 thủ môn, chúng tôi không có giải pháp nào khác".

Ngay sau đó, HLV Mano Menezes đã chọn thủ thành số 2 Neto, người hiện đang chơi cho Fiorentina, bắt chính trong khung gỗ Olympic Brazil. Gabriel, vừa được AC Milan mua về, sẽ được gọi bổ sung để lấp vào chỗ trống mà Rafael để lại.

"Tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng. Trước đây Rafael đã có sự chuẩn bị tốt hơn và tôi chấp nhận ngồi dự bị mà không có sự nghi ngờ nào. Olympic luôn là giải đấu chứa đựng nhiều kịch tính. Chúng tôi không có thời gian để thương tiếc sự mất mát nào... Chúng tôi sẽ để nó qua một bên và tập trung vào chinh phục huy chương vàng để tặng Rafael", thủ môn Neto phát biểu với Reuters.

Vào lúc 1 giờ 45 ngày 27.7 (giờ VN) tới, Olympic Brazil sẽ có trận đấu đầu tiên ở bảng C với Olympic Ai Cập. Nằm trong bảng C còn có Olympic Belarus và New Zealand.

Lĩnh Nam