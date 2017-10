Owen: Không ai thay được Suarez ở Liverpool

(TNO) Huyền thoại một thời của Liverpool Michael Owen đã nhắc nhở câu lạc bộ cũ của mình trước mùa giải mới trong tình thế họ mất cầu thủ ngôi sao Luis Suarez.



Thiếu Suarez, Owen rất lo lắng cho phong độ của Liverpool - Ảnh: AFP



Sturridge phải cố gắng hơn nhiều để lấy chỗ trống Suarez để lại - Ảnh: AFP

Tiền đạo 27 tuổi người Uruguay đã gia nhập Barcelona với giá 75 triệu bảng sau màn trình diễn tuyệt vời của anh ở mùa giải trước, mùa giải mà Suarez ghi đến 31 bàn thắng và được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm.Việc phụ thuộc quá nhiều vào phong độ tuyệt vời của Suarez khiến Liverpool trở nên thiếu tự chủ và The Kop đã dâng chức vô địch cho Manchester City ở cuối mùa một cách đáng tiếc, dù tiền đạo Daniel Sturridge cũng ghi được 21 bàn thắng.Vì thế Owen cho rằng đây là thời điểm cựu cầu thủ của Chelsea nên tiếp tục thể hiện giá trị của mình và Sturridge phải làm chủ mặt trận tấn công của Liverpool, đội bóng sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu bận rộn hơn rất nhiều so với năm ngoái do phải thi đấu ở Champions League."Sturridge phải cố gắng và ghi nhiều bàn thắng hơn nữa. Anh ấy là một cầu thủ tài năng ở vài mùa giải gần đây nhưng phải nâng tầm hơn nữa để chơi tốt ở đấu trường Champions League mới có thể làm cho người ta quên Suarez".Cũng như trường hợp Sturridge, Owen cho rằng đây cũng là một mùa giải quan trọng đối với một số cầu thủ khác của Liverpool như Raheem Sterling và Philippe Coutinho."Tôi nghĩ rằng Sterling và Coutinho cũng sẽ phải làm như vậy để lấp đầy khoảng trống đó. Tất cả đều phải cải thiện lối chơi. Mọi người phải cố gắng bởi không ai có thể thay thế Suarez".

Mặc dù người hâm mộ Liverpool muốn câu lạc bộ của họ tiếp tục thách thức danh hiệu vô địch trong mùa giải này nhưng Owen cho rằng phải kiên nhẫn hơn một chút: "Nếu Liverpool kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba hoặc thứ tư, đó có thể được xem là một bước đệm tuyệt vời để tiếp tục chinh phục chức vô địch vào những năm sau".

Cựu tiền đạo của Liverpool, thần đồng một thời của nước Anh chốt lại: "Dù sao, Liverpool được thi đấu ở Champions League vẫn là một điều rất thú vị".

Kim Chao

